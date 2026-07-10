Κοζάνη: Διεθνής προβολή της Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης στο συνέδριο της IAML

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά σε συνέδριο της IAML στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας την τριαιωνίτικη ιστορία και τις σημαντικές μουσικές συλλογές της πόλης.

Η Κοζάνη στο διεθνές προσκήνιο των μουσικών βιβλιοθηκών

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης συμμετείχε για πρώτη φορά ενεργά στο διεθνές συνέδριο της IAML που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Την αποστολή εκπροσώπησαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρίτα Κύργια και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ελένη Μαργαρίτη, παρουσιάζοντας δύο θεματικές ενότητες με κεντρικό άξονα την ιστορία και τις συλλογές του ιδρύματος.

Στις εισηγήσεις δόθηκε έμφαση στα 300 χρόνια ιστορίας της βιβλιοθήκης και στη σχέση της Κοζάνης με μουσικές προσωπικότητες της Κεντρικής Ευρώπης. Τονίσθηκε η σημασία των αρχείων, ιδίως της βυζαντινής παράδοσης και της δυτικής μουσικής που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, ως στοιχεία που καταδεικνύουν τον ρόλο της πόλης ως πνευματικής εστίας από τον 17ο αιώνα.

Η παρουσία σε ένα συνέδριο παγκόσμιας εμβέλειας, που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανοίγει δυνατότητες για επιστημονικές συνεργασίες και δικτύωση. Στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκε η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μοχλός ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της τεκμηριωμένης ανάδειξης των τοπικών συλλογών.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Η διεθνής αυτή έκθεση των αρχειακών και μουσικών πόρων της Κοζάνης έχει πολλαπλές συνέπειες για την πόλη:

Αύξηση της πολιτιστικής προβολής της Κοζάνης σε διεθνές κοινό.

Δυνατότητα νέων συνεργασιών για τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και έρευνα των συλλογών.

Ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας μέσω της ανάδειξης ιστορικών δεσμών με την Κεντρική Ευρώπη.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει αρχεία που φωτίζουν τις μετακινήσεις εμπορικών οικογενειών και πολιτισμικών ρευμάτων κατά την οθωμανική περίοδο, στοιχεία που ενδιαφέρουν τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και το ευρύτερο κοινό της περιοχής.

«Η συμμετοχή στο συνέδριο αποτελεί ένα βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας του Δήμου Κοζάνης μέσω επιστημονικών συνεργασιών».

Στην πράξη, η προβολή αυτή μπορεί να συνδεθεί με πολιτιστικές πρωτοβουλίες τοπικού ενδιαφέροντος — εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ψηφιοποίηση υλικού — που θα κάνουν τα αρχεία προσιτά σε ερευνητές και πολίτες. Η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα ενδέχεται να φέρει πόρους και τεχνογνωσία για τη συντήρηση και ανάδειξη των συλλογών.

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση Διεθνές συνέδριο IAML Τοποθεσία Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Ημερομηνίες 28 Ιουνίου - 3 Ιουλίου Εκπρόσωποι Ρίτα Κύργια, Ελένη Μαργαρίτη

Για τους κατοίκους της Κοζάνης, η δραστηριοποίηση της Κοβενταρείου σε διεθνές επίπεδο αποτελεί ευκαιρία να επανεξεταστούν οι τοπικές στρατηγικές πολιτιστικής διαχείρισης και να προωθηθούν πρακτικές που θα διασφαλίσουν την προσβασιμότητα και την αξιοποίηση των συλλογών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Η συμμετοχή στην IAML, όπως καταγράφηκε, δεν ήταν απλώς μια παρουσία· σήμανε την ενεργή τοποθέτηση της βιβλιοθήκης στο διεθνές πεδίο των μουσικών αρχείων και την έναρξη πιθανών νέων συνεργασιών που μπορούν να ωφελήσουν την τοπική κοινότητα.