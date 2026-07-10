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Κοζάνη: Πανευρωπαϊκό Wakeboard στη Λίμνη Πολυφύτου με 130 αθλητές από 15 χώρες

Η Κοζάνη υποδέχεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Wakeboard (15-18 Ιουλίου) με τελετή στην πλατεία Νίκης και συμμετοχή άνω των 130 αθλητών από 15 κράτη. Διοργάνωση: Ναυτικός Όμιλος Σερβίων και Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι.

Από Σταμάτης Πολίτης Ανταποκριτής IA στην Κοζάνη

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Κοζάνη: Πανευρωπαϊκό Wakeboard στη Λίμνη Πολυφύτου με 130 αθλητές από 15 χώρες
©Εικονογράφηση AI Σταμάτης Πολίτης / showtimecy.com

Διεθνής διοργάνωση στη Λίμνη Πολυφύτου

Ο Δήμος Κοζάνης αναλαμβάνει δράση για την προβολή της περιοχής, φιλοξενώντας το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Wakeboard 2026, με αγώνες που θα λάβουν χώρα στη Λίμνη Πολυφύτου από τις 15 έως τις 18 Ιουλίου. Η επίσημη τελετή έναρξης έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 20:00, στην κεντρική πλατεία Νίκης.

Στην πόλη θα βρεθούν πάνω από 130 αθλητές από 15 χώρες, γεγονός που αναβαθμίζει το αθλητικό και τουριστικό προφίλ της περιοχής. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Ναυτικό Όμιλο Σερβίων σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Τι σημαίνει για την Κοζάνη

  • Προβολή διεθνούς βεληνεκούς για τη λίμνη και τις τοπικές υποδομές.
  • Αύξηση επισκεψιμότητας και τόνωση της τοπικής οικονομίας σε καταλύματα και εστίαση.
  • Διαφήμιση της περιοχής ως προορισμού για υδάτινα σπορ και υπαίθριες δραστηριότητες.

Η επιλογή της Λίμνης Πολυφύτου ως πεδίου διεξαγωγής των αγώνων επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της περιοχής για υψηλού επιπέδου αθλητικές διοργανώσεις. Για τους κατοίκους της Κοζάνης, η παρουσία ξένων αποστολών σημαίνει επίσης ευκαιρίες συνεργειών με τοπικούς επιχειρηματίες και φορείς εστίασης και φιλοξενίας.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Τόπος τελετής έναρξηςΠλατεία Νίκης, Κοζάνη
Ημερομηνίες αγώνων15–18 Ιουλίου 2026
ΣυμμετοχέςΠερισσότεροι από 130 αθλητές, 15 χώρες
ΔιοργάνωσηΝαυτικός Όμιλος Σερβίων, Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι

Οι διοργανωτές απευθύνουν πρόσκληση προς το κοινό να παρακολουθήσει την τελετή και τα αγωνίσματα, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες καλούνται να συντονιστούν για την υποδοχή των αποστολών και τη διασφάλιση ομαλής ροής επισκεπτών. Η παρουσίαση της πόλης σε διεθνές κοινό μπορεί να έχει διαρκή οφέλη, εφόσον συνοδευτεί από στοχευμένες πρωτοβουλίες προβολής και συνεργασίας με φορείς του τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων και τις παράλληλες εκδηλώσεις αναμένονται από τους διοργανωτές τις επόμενες ημέρες.

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Πηγές

Σταμάτης Πολίτης
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