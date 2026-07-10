Κυβερνητικές τοποθετήσεις: νέος γενικός γραμματέας στη Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας

Η κυβέρνηση όρισε τη Δάφνη-Ελένη Νικολάου γενική γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας και τον Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου γενικό γραμματέα Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι επιλογές συνδέονται με νομική και τεχνολογική εμπειρία αντίστοιχα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα δύο σημαντικές διοικητικές τοποθετήσεις σε υπουργικά γραφεία που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του κράτους σε εθνικό επίπεδο. Στη θέση της γενικής γραμματέως Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας αναλαμβάνει η Δάφνη-Ελένη Νικολάου, ενώ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ως γενικός γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου.

Προφίλ και συναφής εμπειρία

Η Δάφνη-Ελένη Νικολάου είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και εργάστηκε αρχικά στη δικηγορική εταιρεία «Αθανάσιος Βαρλάμης & Συνεργάτες», όπου εξελίχθηκε σε εταίρο με εξειδίκευση σε εμπορικές, φορολογικές και ποινικές υποθέσεις, κυρίως ζητήματα οικονομικού εγκλήματος. Από το 2019 εντάχθηκε σε νομικά τμήματα υπουργικών γραφείων και το 2024 ανέλαβε ρόλο επικεφαλής νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας, έχοντας υπό την αρμοδιότητα της το νομοθετικό έργο. Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε διοικητικά όργανα και επιτροπές που σχετίζονται με μεταμοσχεύσεις, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων.

Ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου προέρχεται από το χώρο της κυβερνοασφάλειας, με μακρά σταδιοδρομία σε θέσεις ευθύνης. Ως απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού (Αρχιπλοίαρχος Μηχανικός ε.α.) υπηρέτησε επί πολλά έτη στη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ και διετέλεσε διευθυντής του Διακλαδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας (MCIRC). Επίσης έχει εμπειρία στη διαχείριση ομάδων απόκρισης σε κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και σε έργα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πριν την ανάληψη της κυβερνητικής θέσης ήταν Partner στον τομέα Cyber Security της KPMG Greece.

Σημασία των τοποθετήσεων

Οι συγκεκριμένες επιλογές υπογραμμίζουν δύο προτεραιότητες: την ενίσχυση της νομικής και νομοθετικής διαχείρισης στο Υπουργείο Υγείας και την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων υποδομών σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Η θέση της γενικής γραμματέως Στρατηγικού Σχεδιασμού συνδέεται με τον σχεδιασμό νομοθετικών παρεμβάσεων και τη διασφάλιση της λειτουργικής συνοχής του υπουργείου. Αντίστοιχα, η θέση που αναλαμβάνει ο κ. Παπαγεωργίου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αφορά την προστασία συστημάτων και υποδομών που, σε περίπτωση επίθεσης ή διαταραχής, μπορούν να προκαλέσουν ευρεία κοινωνική αναστάτωση.

Νομική εμπειρία: η νέα γενική γραμματέας του Υγείας έχει μακρά εμπειρία σε νομικά τμήματα υπουργείων και σε επιτροπές που αφορούν τον φαρμακευτικό και μεταμοσχευτικό τομέα.

η νέα γενική γραμματέας του Υγείας έχει μακρά εμπειρία σε νομικά τμήματα υπουργείων και σε επιτροπές που αφορούν τον φαρμακευτικό και μεταμοσχευτικό τομέα. Κυβερνοασφάλεια: ο νέος γενικός γραμματέας της Προστασίας του Πολίτη διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε θέματα κυβερνοάμυνας και διαχείρισης κρίσεων σε υποδομές.

ο νέος γενικός γραμματέας της Προστασίας του Πολίτη διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε θέματα κυβερνοάμυνας και διαχείρισης κρίσεων σε υποδομές. Διοικητική επίπτωση: οι τοποθετήσεις αναμένεται να επηρεάσουν τη διαχείριση νομοθετικών πρωτοβουλιών και την ασφάλεια κρίσιμων συστημάτων.

Προεκτάσεις και ερωτήματα

Οι αλλαγές αυτές εγείρουν πρακτικά ερωτήματα ως προς την εφαρμογή των πολιτικών που θα αναληφθούν: πώς θα επιταχυνθεί το νομοθετικό έργο στο Υπουργείο Υγείας, ποιοι θα είναι οι άμεσοι στόχοι στην προστασία κρίσιμων οντοτήτων, και με ποιον τρόπο θα συντονιστούν οι συναρμόδιοι φορείς. Επιπλέον, δεδομένης της εμπειρίας των νέων στελεχών σε εξειδικευμένους τομείς, η αποτελεσματικότητα της θητείας τους θα εξαρτηθεί από τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στη λειτουργία των οργανικών δομών και την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων.

Όνομα Νέα θέση Σημαντικά στοιχεία βιογραφίας Δάφνη-Ελένη Νικολάου Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπ. Υγείας Δικηγόρος, εμπειρία σε νομικά τμήματα υπουργείων, μέλος επιτροπών για φάρμακα και μεταμοσχεύσεις Σπυρίδων Παπαγεωργίου Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη Απόστρατος αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού, διευθυντής σε μονάδες κυβερνοάμυνας, Partner σε KPMG Greece

Η δημόσια διοίκηση και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις των νέων γενικών γραμματέων, καθώς οι αποφάσεις τους μπορούν να διαμορφώσουν την καθημερινή λειτουργία υπηρεσιών με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και την ασφάλεια. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης στελεχών σε θέσεις διοίκησης που συμβαίνει κατά περιόδους σε κυβερνητικό επίπεδο.