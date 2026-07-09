Λανθασμένη παράδοση σορού στο Νοσοκομείο Σερρών: Διερευνώνται εκταφές και ευθύνες

Σοβαρό σφάλμα στη διαχείριση δύο αποβιωσάντων στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκάλεσε σύγχυση σε δύο οικογένειες· η διοίκηση ανακοίνωσε έρευνα και εξετάζεται ακόμη και εκταφή για ταυτοποίηση.

Σφάλμα στη διαδικασία παράδοσης σορού προκαλεί αναστάτωση στην τοπική κοινωνία

Ένα πρωτοφανές περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση μεταξύ δύο οικογενειών και ενεργοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες για διερεύνηση των ευθυνών. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, δύο ασθενείς κατέληξαν τις ίδιες ημέρες και οι σοροί τους φέρονται να ανταλλάχθηκαν κατά τη διαδικασία παράδοσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρώτος ασθενής, ηλικίας 86 ετών, απεβίωσε στη Παθολογική Κλινική τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 17:22. Ο δεύτερος, 79 ετών, κατέληξε στη ΜΕΘ λίγες ώρες αργότερα, στις 01:44 της ίδιας ημέρας και ήταν κάτοικος Ξάνθης. Οι συγγενείς του 79χρονου προσήλθαν για αναγνώριση και παρέλαβαν τη σορό στις 07/07 στις 11:00, με την κηδεία να πραγματοποιείται στις 08/07 στην Ξάνθη.

Το λάθος αποκαλύφθηκε όταν, αργότερα την ίδια ημέρα, οι συγγενείς του 86χρονου επισκέφθηκαν το νοσοκομείο για να παραλάβουν τη σωρό του και διαπίστωσαν ότι το πρόσωπο που τους παρουσιάστηκε δεν ήταν ο δικός τους άνθρωπος. Άμεσα ενημερώθηκαν οι οικείοι του 79χρονου στην Ξάνθη και τους ζητήθηκε να επιστρέψουν για νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει στο νεκροτομείο.

Ενέργειες διοίκησης και νομικά βήματα

Η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος εξέφρασε τη λύπη της για την ψυχική δοκιμασία που υπέστησαν οι οικογένειες και ανακοίνωσε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της κατάστασης. Ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου προχωρεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Μεταξύ των ενδεχόμενων ενεργειών που αναφέρονται είναι και η εκταφή του νεκρού που έχει ήδη ταφεί στην Ξάνθη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση και να διευκρινιστεί οριστικά τι συνέβη.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά ζητήματα

Το περιστατικό έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα των Σερρών και των οικογενειών των αποβιωσαντων:

Δυσπιστία και ψυχολογική βλάβη στις εμπλεκόμενες οικογένειες.

Πιθανή νομική διαδικασία για την εξακρίβωση ευθυνών και την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων.

Διοικητική κινητοποίηση στο νοσοκομείο για επανεξέταση των διαδικασιών ταυτοποίησης και παράδοσης σορών.

Για τους κατοίκους της περιοχής, σημαντικό ζήτημα είναι η ασφαλής και σεβαστική διαχείριση των νεκρών και η διασφάλιση ότι θα εφαρμοστούν αυστηρότερα πρωτόκολλα προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Χρονολόγηση γεγονότων

Γεγονός Ημερομηνία / Ώρα Θάνατος 86χρονου (Παθολογική Κλινική) 6/7, 17:22 Θάνατος 79χρονου (ΜΕΘ) 6/7, 01:44 Παράδοση σορού 79χρονου στους συγγενείς 7/7, 11:00 Κηδεία στη Ξάνθη 8/7

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και αναμένονται τα αποτελέσματα των απαιτούμενων διαδικασιών ταυτοποίησης. Η τοπική κοινωνία των Σερρών παρακολουθεί την εξέλιξη, καθώς τυχόν διοικητικά ή ποινικά συμπεράσματα θα έχουν σημασία για την αξιοπιστία των υπηρεσιών του νοσοκομείου και την προστασία των δικαιωμάτων των οικογενειών.

Νεκτάριος Παπαθεοδώρου

Ανταποκριτής Σερρών, Show Time CY