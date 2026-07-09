Σέρρες: Σύγχυση και έρευνες μετά από παράδοση λάθους σορού σε δύο οικογένειες

Προκαλεί αναστάτωση στις Σέρρες η παράδοση λάθους σορού από το Γενικό Νοσοκομείο· εκταφή και ΕΔΕ στο τραπέζι, ενώ οι συγγενείς προχώρησαν σε μήνυση.

Σοβαρό διοικητικό σφάλμα στο Γ.Ν. Σερρών προκαλεί αναταράξεις

Αντί για την αναμενόμενη ταφή οδύνης, δύο οικογένειες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μία πρωτόγνωρη υπόθεση ταυτοποιήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Η διοίκηση του ιδρύματος επιβεβαιώνει ότι στις 6 Ιουλίου 2026 κατέληξε στην Παθολογική Κλινική ο 86χρονος ασθενής Β.Λ., ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, στην ΜΕΘ, απεβίωσε ο 79χρονος Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου προχώρησαν στην προβλεπόμενη αναγνώριση και παρέλαβαν τη σορό στις 7 Ιουλίου το πρωί, με την ταφή να τελείται στις 8 Ιουλίου στην Ξάνθη. Ωστόσο, όταν οι συγγενείς του 86χρονου προσήλθαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας για να παραλάβουν τον δικό τους άνθρωπο, διαπίστωσαν ότι το πτώμα που τους παρουσιάστηκε δεν ταυτιζόταν με τον συγγενή τους.

Η κόρη του Β.Λ. ενημέρωσε την Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση, ενώ το νοσοκομείο ζήτησε εκ νέου την παρουσία των συγγενών του Ι.Μ. προκειμένου να γίνει νέα αναγνώριση της σορού που ακόμη παραμένει στο νεκροτομείο. Η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και ανέθεσε στον νομικό σύμβουλο την προετοιμασία των απαραίτητων ενεργειών προς την Εισαγγελία.

«Οι ευθύνες είναι από το νοσοκομείο… δεν είπαν ονόματα, ποιος είναι και τι, και έγινε λάθος»,

δήλωσε συγγενής στο τοπικό περιβάλλον, αναφερόμενος στην αναστάτωση και την ανάγκη να αποσαφηνιστεί πώς προκλήθηκε το λάθος στην παράδοση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ακόμη και η εκταφή της σορού που ετάφη στην Ξάνθη, εφόσον ληφθούν οι σχετικές εισαγγελικές εντολές.

Το περιστατικό εγείρει σημαντικά ζητήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και τα πρωτόκολλα παραλαβής σορού σε νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Για τους κατοίκους των Σερρών και της ευρύτερης κεντρικής Μακεδονίας, η υπόθεση σημαίνει πιθανές καθυστερήσεις σε κηδείες, διαιωνιζόμενη συναισθηματική επιβάρυνση για τις οικογένειες και απαίτηση διαφάνειας από τη διοίκηση.

Ημέρα καταλήξεων: 6 Ιουλίου 2026 (Β.Λ. & Ι.Μ.)

6 Ιουλίου 2026 (Β.Λ. & Ι.Μ.) Παράδοση πρώτης σορού: 7 Ιουλίου 2026, 11:00 (Ι.Μ.)

7 Ιουλίου 2026, 11:00 (Ι.Μ.) Ταφή: 8 Ιουλίου 2026 στην Ξάνθη (καταγγελλόμενο λάθος)

Ημερομηνία Γεγονός Στοιχείο 6/7/2026 Καταλήξεις Β.Λ. (86) - Ι.Μ. (79) 7/7/2026 Παράδοση σορού Ι.Μ. παραλήφθηκε από συγγενείς 8/7/2026 Αναγνώριση λάθους Συγγενείς Β.Λ. διαπίστωσαν μη ταυτότητα

Η εξέλιξη της ΕΔΕ, τυχόν εισαγγελικές παρεμβάσεις και το αποτέλεσμα πιθανής εκταφής θα καθορίσουν τις ευθύνες και τα διοικητικά/νομικά βήματα που θα ακολουθηθούν. Το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον εστιάζει πλέον στην πλήρη διαλεύκανση της αλυσίδας διαχείρισης σορών στο νοσοκομείο και στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για τους θανόντες και τις οικογένειές τους.