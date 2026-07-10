Λάθος ταφής στις Σέρρες: ΕΔΕ για την παράδοση λανθασμένης σορού σε οικογένεια

Οικογένεια στις Σέρρες που πήγε να παραλάβει τον 86χρονο συγγενή της διαπίστωσε ότι της παραδόθηκε διαφορετική σορός. Το νοσοκομείο διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και οι νομικές ενέργειες προσανατολίζονται σε αίτημα εκταφής.

Σφάλμα στην ταυτοποίηση και άμεση κινητοποίηση του νοσοκομείου

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όταν οικογένεια κάτοικου της πόλης, που προσήλθε για να παραλάβει τη σορό του 86χρονου Β.Λ., διαπίστωσε κατά την αναγνώριση ότι δεν πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο. Αποτέλεσμα ήταν η άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας και η υποβολή μήνυσης από την κόρη του εκλιπόντος.

Η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε στη διάταξη κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το λάθος και να εξαχθούν συμπεράσματα για τυχόν ευθύνες προσωπικού ή διαδικασιών.

Τα δεδομένα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα

Αρχικά Ηλικία Χρόνος θανάτου Μονάδα Β.Λ. 86 06/07/2026 17:22 Παθολογική Κλινική Ι.Μ. 79 06/07/2026 01:44 ΜΕΘ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, η σορός του δεύτερου, Ι.Μ., είχε αναγνωριστεί από τους δικούς του και παραληφθεί στις 07/07/2026 στις 11:00, ενώ στη συνέχεια έγινε ταφή σε μουσουλμανικό κοιμητήριο στην Ξάνθη. Όταν την επόμενη ημέρα προσήλθαν οι συγγενείς του Β.Λ., θέτοντας τη διαδικασία αναγνώρισης, υπήρξε η διαπίστωση ότι το πτώμα δεν ανήκε στον συγγενή τους.

Νομικές και πρακτικές συνέπειες για τους συγγενείς

Η κόρη του 86χρονου υπέβαλε μήνυση και εξετάζει, μέσω δικηγόρου, το ενδεχόμενο να ζητηθεί από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή της σορού που έχει ήδη ταφεί στην Ξάνθη.

Οι συγγενείς του 79χρονου έχουν κληθεί εκ νέου στο νοσοκομείο για νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει στο νεκροτομείο.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τις δικαστικές και διοικητικές αρχές, καθώς πρόκειται για σοβαρό θέμα σεβασμού των ταυτοτήτων των νεκρών και των διαδικασιών στα νοσοκομεία.

Το γεγονός προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινότητα, ιδιαίτερα για την αξιοπιστία των διαδικασιών παραλαβής και ταφής. Οι κάτοικοι περιμένουν από τη Διοίκηση και τις αρμόδιες αρχές σαφή ενημέρωση για τα αίτια του λάθους και τα διορθωτικά μέτρα που θα ληφθούν ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά.

Η υπόθεση έχει διττή διάσταση: από τη μία το ανθρώπινο στοιχείο των συγγενών που βιώνουν εκ νέου ψυχικό τραύμα και από την άλλη οι νομικές ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν σε περίπτωση που αποδειχθεί εσφαλμένη ταφή ή αναγνώριση. Η ΕΔΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών αναμένεται να ρίξει φως στα γεγονότα και να προτείνει ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες.

Για τους κατοίκους της περιοχής, χρήσιμη πληροφορία είναι ότι οι συγγενείς που έχουν σχετικές υποχρεώσεις ή ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του νοσοκομείου για ενημέρωση σχετικά με τις επόμενες ενέργειες και τα έγγραφα που απαιτούνται σε περίπτωση δικαστικών αιτημάτων.