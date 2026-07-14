Λειτουργεί από σήμερα η 21η ΕΜΟΔΕ στο Κοκκινόχωμα — ενίσχυση στην Πολιτική Προστασία της Καβάλας

Παραδόθηκαν οι εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο εργοτάξιο της Π.Ε. Καβάλας στο Κοκκινόχωμα, με υποστήριξη εξοπλισμού από την Περιφέρεια ΑΜΘ για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ταχύτερη επέμβαση σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών.

Εγκαίνια και εξοπλισμός για άμεση επέμβαση

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός και τα εγκαίνια των χώρων όπου θα εδρεύσει η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (21η ΕΜΟΔΕ), στο εργοτάξιο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο Κοκκινόχωμα. Το κτήριο παραχωρήθηκε από την Π.Ε. Καβάλας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) συνέβαλε στην προμήθεια του βασικού εξοπλισμού που θα καλύψει λειτουργικές και ανθρώπινες ανάγκες του προσωπικού.

Στόχος της κίνησης είναι η ενίσχυση του τοπικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ώστε να εξασφαλιστεί ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών που πλήττουν την περιοχή.

«Η παρουσία της ΕΜΟΔΕ στην Περιφέρειά μας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, αμεσότητα και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, όταν αυτή χρειαστεί. Ευχόμαστε οι άνθρωποι της μονάδας να μη χρειαστεί να επέμβουν. Είμαστε, όμως, υποχρεωμένοι ως διοίκηση να ενισχύουμε κάθε δράση που έχει ως βάση την πρόληψη».

Στην ανακοίνωση της Περιφέρειας επισημαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις εξοπλίστηκαν με βασικά πάγια και οικιακές συσκευές προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τα στελέχη της μονάδας.

Παραχώρηση κτιρίου από την Π.Ε. Καβάλας στο εργοτάξιο Κοκκινόχωμα.

από την Π.Ε. Καβάλας στο εργοτάξιο Κοκκινόχωμα. Προμήθεια εξοπλισμού από την Περιφέρεια ΑΜΘ (βασικές ηλεκτρικές συσκευές και είδη καθημερινής χρήσης).

από την Περιφέρεια ΑΜΘ (βασικές ηλεκτρικές συσκευές και είδη καθημερινής χρήσης). Σκοπός: ταχύτερη επέμβαση και ενίσχυση της πρόληψης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών.

Πρακτικές συνέπειες για τους κατοίκους

Η εγκατάσταση της μονάδας στον δήμο Καβάλας σημαίνει ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης μεγάλης περιβαλλοντικής κρίσης, οι δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ θα βρίσκονται πιο κοντά στα σημεία ενδιαφέροντος, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης και αυξάνοντας τις πιθανότητες γρήγορης και στοχευμένης επέμβασης. Η βελτίωση των συνθηκών διαμονής του προσωπικού, μέσω του εξοπλισμού, συντελεί στη διατήρηση επιχειρησιακής ετοιμότητας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Παράγοντας Λεπτομέρειες Τοποθεσία Εργοτάξιο Π.Ε. Καβάλας, Κοκκινόχωμα Υποδομές Παραχωρημένο κτίριο, βασικός πάγιος εξοπλισμός Προμηθεύτρια Περιφέρεια ΑΜΘ (εξοπλισμός)

Όπως τόνισε η περιφερειακή διοίκηση, η επένδυση στην πρόληψη έχει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη: κάθε πόρος που διαθέτεται προληπτικά μπορεί να μειώσει το κόστος και την έκταση των μετέπειτα επεμβάσεων και αποκατάστασης. Η Περιφέρεια δεσμεύεται να παραμείνει υποστηρικτική προς φορείς και οργανισμούς που συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ζωής των πολιτών.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η λειτουργία της 21ης ΕΜΟΔΕ αποτελεί σημαντική προσθήκη στην τοπική ασφάλεια, με άμεσο αντίκτυπο στην προετοιμασία για την καλοκαιρινή περίοδο, όταν αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών.