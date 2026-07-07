Μαρούσι: Ένταση και εγκρίσεις στη Δημοτική Επιτροπή για 25 λιγότερες θέσεις καθαριότητας

Εγκρίθηκε η εισήγηση για μείωση κατά 25 προσλήψεων στη σχολική καθαριότητα στο Μαρούσι, με έντονες αντιδράσεις εργαζομένων και παρέμβαση της αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Εγκρίθηκε η μείωση προσλήψεων, κλιμακώθηκαν οι αντιδράσεις

Έντονο κλίμα επικράτησε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο Μαρούσι, όπου εγκρίθηκε εισήγηση της δημοτικής αρχής για μείωση κατά 25 άτομα στις προσλήψεις προσωπικού σχολικής καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η απόφαση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από εργαζόμενες στη σχολική καθαριότητα, καθώς και από εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, που βρέθηκαν στην αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζήτησαν επανειλημμένα να μην τεθεί προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα. Παρά τις ενστάσεις, η εισήγηση πέρασε, με αποτέλεσμα να οξυνθεί περαιτέρω το κλίμα στην αίθουσα.

Αντιδράσεις στην αίθουσα και τεταμένη ατμόσφαιρα

Μετά την έγκριση, οι παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι εξέφρασαν λεκτικά την αντίθεσή τους προς τα μέλη της δημοτικής αρχής και το προεδρείο της επιτροπής, όπου συμμετείχε και ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου. Η ένταση ήταν τέτοια που, όπως αναφέρθηκε, σημειώθηκαν και μετακινήσεις τραπεζιών, με το θερμό κλίμα να διατηρείται και μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

«πάρτε πίσω τις απολύσεις»

Το σύνθημα αυτό ακούστηκε επανειλημμένα από την πλευρά των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας την αγωνία και τη διαφωνία τους για τη μείωση των θέσεων στη σχολική καθαριότητα.

Τι αφορά η απόφαση και ποιοι επηρεάζονται

Η έγκριση της εισήγησης αφορά το σκέλος των προσλήψεων ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Η αλλαγή αυτή συνδέεται άμεσα με την οργάνωση των συνεργείων καθαριότητας και τις ανάγκες που διαμορφώνονται ανά περιόδους, ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα και τη λειτουργία των δομών.

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Η συζήτηση ανέδειξε την αντίθεση μεταξύ της δημοτικής αρχής και εκπροσώπων εργαζομένων, καθώς και τη διαφωνία της αντιπολίτευσης για τη διαδικασία συζήτησης. Η ουσία του ζητήματος, όπως παρουσιάστηκε, αφορά τον αριθμό των συμβασιούχων που θα στηρίξουν τη λειτουργία καθαριότητας στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η μείωση κατά 25 θέσεων αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον δημόσιο διάλογο για τις ανάγκες καθαριότητας στα σχολεία της πόλης. Η εξέλιξη δημιουργεί ερωτήματα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών υγιεινής στις σχολικές μονάδες, ζήτημα που αφορά άμεσα γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η πλευρά των εργαζομένων έστειλε σαφές μήνυμα αντίθεσης, ενώ η συζήτηση στο δημοτικό επίπεδο φαίνεται πως θα συνεχιστεί, με στόχο τη διευκρίνιση του πλαισίου εφαρμογής της απόφασης.

Εγκρίθηκε εισήγηση της δημοτικής αρχής για μείωση 25 θέσεων συμβασιούχων στη σχολική καθαριότητα.

συμβασιούχων στη σχολική καθαριότητα. Έντονες αντιδράσεις από εργαζόμενες και το Σωματείο Εργαζομένων, με συνθήματα και διαμαρτυρίες στην αίθουσα.

Παρεμβάσεις αντιπολίτευσης ζήτησαν να μην εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση· το κλίμα παρέμεινε τεταμένο μετά την ψηφοφορία.

Το γεγονός ότι το θέμα προκάλεσε τόσο έντονη αντίδραση καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στη στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας στα σχολεία. Η συνέχεια θα κριθεί από το πώς θα εξειδικευτεί η απόφαση και από τον διάλογο που θα ακολουθήσει ανάμεσα στη δημοτική αρχή, τα σωματεία και τους εμπλεκόμενους φορείς.