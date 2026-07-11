Μεγάλη κινητοποίηση για φωτιά σε αγροτική έκταση κοντά στα Πάμφιλα της Λέσβου

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική περιοχή των Παμφίλων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με αεροπορική συνδρομή και οχήματα του Δήμου Μυτιλήνης. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών μεταβαίνει στην περιοχή για διερεύνηση των αιτίων.

Έντονη επιχείρηση κατάσβεσης κοντά στα Πάμφιλα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Παμφίλων της Λέσβου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, που επιχειρούν για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση του συμβάντος.

Στο σημείο βρίσκονται συνολικά 21 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση συνδράμουν ένα αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο. Την επιχείρηση ενισχύουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μυτιλήνης.

Μέσο Αριθμός Πυροσβέστες 21 Οχήματα Π.Σ. 4 Πεζοπόρο τμήμα (12η ΕΜΟΔΕ) 1 ομάδα Εναέρια μέσα 1 αεροσκάφος, 1 ελικόπτερο

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα της πυροσβεστικής, δεν υπάρχουν ενδείξεις απειλής για κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές στην άμεση περίμετρο της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά οι επιχειρησιακές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή έως ότου διαπιστωθεί πλήρης κατάσβεση και σταθεροποίηση της κατάστασης.

Κάτοικοι και διερχόμενοι στην περιοχή καλούνται να αποφεύγουν την προσέγγιση στις ζώνες επιχειρήσεων.

Οδηγοί να τηρούν υποδείξεις και πιθανούς αποκλεισμούς δρόμων που θα επιβληθούν προσωρινά.

Σε περίπτωση ενίσχυσης του καπνού κοντά σε οικισμούς, συστήνεται η παραμονή σε κλειστούς χώρους και η αποφυγή ανοιχτών παραθύρων.

Ταυτόχρονα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου για να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς. Η παρουσία του ανακριτικού τμήματος δείχνει ότι οι αρχές εξετάζουν πιθανές ευθύνες ή ποινικές παραμέτρους, ενώ παράλληλα καταγράφουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αποτίμηση των επιπτώσεων.

Η άμεση κινητοποίηση τόσο εναέριων όσο και επίγειων μέσων αποτυπώνει και τη δυσκολία της κατάσβεσης σε περιοχές με συνδυασμό ξηράς βλάστησης και αγροτικών εκτάσεων, όπου ο άνεμος και η τοπογραφία μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα το μέτωπο.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών παραμένουν σε ετοιμότητα για την αναγκαία υποστήριξη, ενώ οι πολίτες θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές μέσω των επίσημων ανακοινώσεων.