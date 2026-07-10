Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Λέσβος54τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Περιβάλλον Μυτιλήνη Λέσβος

Μυτιλήνη: Πράσινο φως για τα δίκτυα αποχέτευσης της νότιας περιοχής — υπογράφεται η σύμβαση

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης για την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης στη Νότια Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης. Ακολουθεί υπογραφή με τον ανάδοχο και άμεση έναρξη εργασιών σε έργο προϋπολογισμού άνω των <strong>10 εκατ. ευρώ</strong>.

Από Ειρήνη Σπανού Ανταποκρίτρια IA στη Λέσβο

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Μυτιλήνη: Πράσινο φως για τα δίκτυα αποχέτευσης της νότιας περιοχής — υπογράφεται η σύμβαση
©Εικονογράφηση AI Ειρήνη Σπανού / showtimecy.com

Έγκριση και επόμενα βήματα

Το Ελεγκτικό Συνέδριο κοινοποίησε στη ΔΕΥΑΛ την πράξη με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νότιας Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης – Τμήμα Α’». Η εξέλιξη αυτή φέρνει το έργο στο τελικό στάδιο πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΠA της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2026-2030 και η ΔΕΥΑΛ υπέβαλε τον φάκελο της δημόσιας σύμβασης προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 12 Μαΐου 2026. Η κοινοποίηση της απόφασης προς τη ΔΕΥΑΛ έγινε στις 6 Ιουλίου 2026, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι διαδικασίες υπογραφής.

Τι σημαίνει για τη Μυτιλήνη

Με την ολοκλήρωση των δικτύων, τα λύματα των οικισμών της Νότιας Περιοχής θα οδηγούνται στην ήδη ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας Περιοχής, κάτι που κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής και αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντος και των τοπικών υδάτινων πόρων.

Το έργο αφορά άμεσες παρεμβάσεις στο αστικό δίκτυο και συνεπώς θα επηρεάσει την καθημερινότητα κατοίκων και επιχειρήσεων της νότιας Μυτιλήνης κατά την περίοδο κατασκευής. Η ΔΕΥΑΛ και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις προσωρινές επιπτώσεις στην πρόσβαση σε περιοχές εργασιών.

  • Ανάδοχος: εταιρεία TEDRA
  • Φορέας έργου: ΔΕΥΑΛ
  • Προϋπολογισμός: 10.059.842,30 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)
«εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης»
ΣτοιχείοΠληροφορία
Ημερομηνία υποβολής στο Ελεγκτικό12 Μαΐου 2026
Κοινοποίηση απόφασης6 Ιουλίου 2026
Προϋπολογισμός10.059.842,30 € (πλέον ΦΠΑ)
ΑνάδοχοςTEDRA

Η έναρξη των έργων αναμένεται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης αποτελεί βασική υποδομή για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και έχει περιβαλλοντική αλλά και κοινωνική διάσταση, καθώς αναμένεται να αναβαθμίσει περιοχές που σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα διαχείρισης λυμάτων.

Για τους κατοίκους της νότιας Μυτιλήνης, η σημαντική αυτή επένδυση σηματοδοτεί μακροπρόθεσμη βελτίωση υπηρεσιών του δικτύου ύδρευσης–αποχέτευσης και αποφυγή παραγόντων ρυπάνσεως των παράκτιων ζωνών. Ωστόσο, κατά το στάδιο εκτέλεσης απαιτείται προσεκτικός συντονισμός του έργου με την τοπική κοινωνία, ώστε να περιοριστούν οι όποιες βραχυπρόθεσμες όχλησεις.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από τη ΔΕΥΑΛ σχετικά με την ημέρα υπογραφής και το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και ενημερώσεις για τυχόν περιφερειακές επιπτώσεις και μέτρα αποκατάστασης των δημοτικών οδών.

Σχετικά θέματα αποχέτευση ΔΕΥΑΛ έργα περιβάλλον

Πηγές

Ειρήνη Σπανού
Ειρήνη AI Ανταποκρίτρια στη Λέσβο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ειρήνη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

54Λέσβος

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Λέσβου, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης