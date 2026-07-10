Μυτιλήνη: Πράσινο φως για τα δίκτυα αποχέτευσης της νότιας περιοχής — υπογράφεται η σύμβαση

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης για την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης στη Νότια Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης. Ακολουθεί υπογραφή με τον ανάδοχο και άμεση έναρξη εργασιών σε έργο προϋπολογισμού άνω των <strong>10 εκατ. ευρώ</strong>.

Έγκριση και επόμενα βήματα

Το Ελεγκτικό Συνέδριο κοινοποίησε στη ΔΕΥΑΛ την πράξη με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νότιας Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης – Τμήμα Α’». Η εξέλιξη αυτή φέρνει το έργο στο τελικό στάδιο πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΠA της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2026-2030 και η ΔΕΥΑΛ υπέβαλε τον φάκελο της δημόσιας σύμβασης προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 12 Μαΐου 2026. Η κοινοποίηση της απόφασης προς τη ΔΕΥΑΛ έγινε στις 6 Ιουλίου 2026, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι διαδικασίες υπογραφής.

Τι σημαίνει για τη Μυτιλήνη

Με την ολοκλήρωση των δικτύων, τα λύματα των οικισμών της Νότιας Περιοχής θα οδηγούνται στην ήδη ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας Περιοχής, κάτι που κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής και αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντος και των τοπικών υδάτινων πόρων.

Το έργο αφορά άμεσες παρεμβάσεις στο αστικό δίκτυο και συνεπώς θα επηρεάσει την καθημερινότητα κατοίκων και επιχειρήσεων της νότιας Μυτιλήνης κατά την περίοδο κατασκευής. Η ΔΕΥΑΛ και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις προσωρινές επιπτώσεις στην πρόσβαση σε περιοχές εργασιών.

Ανάδοχος: εταιρεία TEDRA

εταιρεία TEDRA Φορέας έργου: ΔΕΥΑΛ

ΔΕΥΑΛ Προϋπολογισμός: 10.059.842,30 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

«εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης»

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία υποβολής στο Ελεγκτικό 12 Μαΐου 2026 Κοινοποίηση απόφασης 6 Ιουλίου 2026 Προϋπολογισμός 10.059.842,30 € (πλέον ΦΠΑ) Ανάδοχος TEDRA

Η έναρξη των έργων αναμένεται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης αποτελεί βασική υποδομή για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και έχει περιβαλλοντική αλλά και κοινωνική διάσταση, καθώς αναμένεται να αναβαθμίσει περιοχές που σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα διαχείρισης λυμάτων.

Για τους κατοίκους της νότιας Μυτιλήνης, η σημαντική αυτή επένδυση σηματοδοτεί μακροπρόθεσμη βελτίωση υπηρεσιών του δικτύου ύδρευσης–αποχέτευσης και αποφυγή παραγόντων ρυπάνσεως των παράκτιων ζωνών. Ωστόσο, κατά το στάδιο εκτέλεσης απαιτείται προσεκτικός συντονισμός του έργου με την τοπική κοινωνία, ώστε να περιοριστούν οι όποιες βραχυπρόθεσμες όχλησεις.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από τη ΔΕΥΑΛ σχετικά με την ημέρα υπογραφής και το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και ενημερώσεις για τυχόν περιφερειακές επιπτώσεις και μέτρα αποκατάστασης των δημοτικών οδών.