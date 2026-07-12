Μυτιλήνη: Το ούζο και ο γλυκάνισος του Λισβορίου, μέρος της τοπικής ταυτότητας

Η σχέση της Μυτιλήνης με την παραγωγή ούζου χάνεται στον 19ο αιώνα. Το Λισβόρι της Λέσβου παραμένει η κύρια προέλευση του γλυκάνισου που αρωματίζει το παραδοσιακό προϊόν, με ιστορικά αποστακτήρια και επιπτώσεις στην τοπική ζωή.

Η παράδοση της απόσταξης και ο ρόλος του Λισβορίου

Η παραγωγή ούζου στη Λέσβο άρχισε να αποκτά σημαντική έκταση τον 19ο αιώνα, όταν το λιμάνι της Μυτιλήνης λειτούργησε ως βασικός διαμετακομιστικός κόμβος και εξαγωγικό κέντρο. Την περίοδο εκείνη μεγάλες ποσότητες ούζου εξάγονταν προς την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, κοινή παραδοχή των τοπικών παραγωγών είναι ότι το χαρακτηριστικό άρωμα του ούζου της Λέσβου οφείλεται κυρίως στον γλυκάνισο από τα χωράφια του Λισβορίου, στο νότιο τμήμα της κεντρικής χερσονήσου.

Η παραδοσιακή συνταγή του ούζου βασίζεται στην απόσταξη γεωργικής αλκοόλης με προσθήκη γλυκάνισου και άλλων αρωματικών σπόρων. Κάθε αποστακτήριο διατηρεί τη δική του οικογενειακή συνταγή που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά και διαφοροποιεί το τελικό προϊόν.

Ιστορικά δεδομένα και τοπική παραγωγή

Μετά το 1880 τα αποστακτήρια στο νησί είχαν φτάσει τα 18 στον αριθμό, ενώ στους επίσημους καταλόγους του κράτους για την περίοδο 1917-1918 καταγράφονται 17 αποστακτήρια. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν τη μακροχρόνια παρουσία της απόσταξης στην τοπική οικονομία και την εξαγωγική δυναμική που είχε παλαιότερα η Μυτιλήνη.

Περίοδος Αριθμός αποστακτηρίων Μετά το 1880 18 1917-1918 (επίσημοι κατάλογοι) 17

Τοπικοί παραγωγοί και παράδοση συνδέονται επιπλέον με μετακινήσεις πληθυσμών: η κουλτούρα της παρασκευής ούζου έχει ρίζες στους Έλληνες μετανάστες και πρόσφυγες από περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και της Μικρασίας, που έφεραν τεχνικές και συνταγές και εγκαταστάθηκαν στο νησί.

Το Λισβόρι σήμερα και οι κοινωνικές επιπτώσεις

Το Λισβόρι ανήκει στον Δήμο Δυτικής Λέσβου και έχει πολύ μικρό πληθυσμό: μόλις 160 κάτοικοι σύμφωνα με την καταγραφή που παρατίθεται. Ο πρόεδρος της κοινότητας, Θοδωρής Χατζηπαναγιώτης, έχει την θέση αυτή για πάνω από 20 χρόνια και καταδεικνύει τη μικρή κλίμακα και τη συνεχιζόμενη σημασία της τοπικής παραγωγής.

«λόγω έλλειψης παιδιών»

Το σχολείο του χωριού έκλεισε το 2011 για τον προαναφερόμενο λόγο. Τα λίγα παιδιά του Λισβορίου μεταφέρονται πλέον για την υποχρεωτική και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κοντινά κέντρα: στον Πολιχνίτο, στο ΕΠΑΛ της Καλλονής και ορισμένα στη Μυτιλήνη. Η σχολική υποδομή και οι μετακινήσεις των μαθητών είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη δημογραφική συρρίκνωση και την οικονομική δομή των μικρών κοινοτήτων.

Γλυκάνισος Λισβορίου: κύριο αρωματικό στοιχείο του ούζου της Λέσβου.

κύριο αρωματικό στοιχείο του ούζου της Λέσβου. Ιστορική παρουσία: σημαντικός αριθμός αποστακτηρίων στα τέλη 19ου και αρχές 20ού αιώνα.

σημαντικός αριθμός αποστακτηρίων στα τέλη 19ου και αρχές 20ού αιώνα. Κοινωνικές επιπτώσεις: κλείσιμο σχολείου, μεταφορά μαθητών σε γειτονικούς οικισμούς.

Για τους κατοίκους της Μυτιλήνης και της ευρύτερης περιοχής, η διατήρηση της παραγωγής γλυκάνισου και των παραδοσιακών τεχνικών απόσταξης έχει αξία όχι μόνον οικονομική αλλά και πολιτισμική. Η τοπική αγροτική παραγωγή και οι οικογενειακές συνταγές συνθέτουν κομμάτι της ταυτότητας του νησιού που παραμένει ορατό σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μικρές κοινότητες όπως το Λισβόρι.