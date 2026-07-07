Μυτιλήνη: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς μεταξύ Χρούσου και Σκάλας Ερεσού

Σε δύσβατη ζώνη με χαμηλή βλάστηση στη δυτική Λέσβο, η πυρκαγιά παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χάρη σε συντονισμένες επίγειες και εναέριες επιχειρήσεις. Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Βελτίωση στο μέτωπο, επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δύσβατη περιοχή με χαμηλή βλάστηση, μεταξύ Χρούσου και Σκάλας Ερεσού στη δυτική Λέσβο. Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, από εδάφους και αέρος, περιόρισε σημαντικά τη φωτιά, ωστόσο οι επιχειρήσεις συνεχίζονται μέχρι την πλήρη οριοθέτηση και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

«Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το περιστατικό εκδηλώθηκε σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των πρώτων πληρωμάτων. Η συντονισμένη κινητοποίηση, όμως, απέφερε αποτελέσματα, με τις ρίψεις νερού από εναέρια μέσα να στηρίζουν αποφασιστικά το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Ποιοι επιχειρούν στο πεδίο

Στην περιοχή επιχειρούν συνδυασμένες δυνάμεις. Από εδάφους, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Από αέρος, στις ρίψεις συμμετέχουν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς κύκλους για να μειωθεί η ένταση του μετώπου και να σταθεροποιηθούν οι περιμετρικές γραμμές.

Δύναμη Μέσα/Προσωπικό Επίγειες δυνάμεις 15 πυροσβέστες, 1 ομάδα 12ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα Εναέρια μέσα 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο την πλήρη οριοθέτηση, ενώ τα πληρώματα παραμένουν σε εγρήγορση στις άκρες του μετώπου, όπου εντοπίζονται εστίες που χρειάζονται διαρκή ψύξη.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και επιχειρησιακό πλαίσιο

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική ζώνη με χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή την ίδια ημέρα κατατασσόταν σε επίπεδο κινδύνου 3. Η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης, ιδίως σε δύσβατα τοπία σαν αυτό μεταξύ Χρούσου και Σκάλας Ερεσού, όπου η πρόσβαση απαιτεί καλά συντονισμένες πεζοπόρες επιχειρήσεις και συνεχή εναέρια υποστήριξη.

Παράλληλα με την κατάσβεση, έχει προγραμματιστεί η μετάβαση του Ανακριτικού Κλιμακίου της Μυτιλήνης για τη διερεύνηση των αιτιών, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχα περιστατικά. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη για την αποτίμηση του κινδύνου στο νησί και τον σχεδιασμό προληπτικών παρεμβάσεων για το επόμενο διάστημα.

Τι σημαίνει για τη Μυτιλήνη και τη δυτική Λέσβο

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της δυτικής Λέσβου, η βελτίωση της εικόνας σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορές για επέκταση της πυρκαγιάς σε κατοικημένες ζώνες. Ωστόσο, το γεγονός ότι η περιοχή είναι δύσβατη καθιστά αναγκαία την παραμονή των δυνάμεων στο πεδίο μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η περίμετρος. Η αυξημένη κίνηση εναέριων μέσων είναι πιθανό να συνεχιστεί, με επιπτώσεις στη δραστηριότητα κοντά σε Σκάλα Ερεσού και Μεσότοπο, έως ότου σταθεροποιηθεί οριστικά η κατάσταση.

Η επιχειρησιακή εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη , αλλά ο συναγερμός δεν έχει λήξει.

, αλλά ο συναγερμός δεν έχει λήξει. Ισχυρή συνδρομή από εναέρια μέσα στηρίζει καθοριστικά την κατάσβεση.

στηρίζει καθοριστικά την κατάσβεση. Το δύσβατο ανάγλυφο απαιτεί διαρκή παρουσία πεζοπόρων τμημάτων και επιτήρηση για αναζωπυρώσεις.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με συνεχείς περιπολίες και στοχευμένες ρίψεις, εφόσον απαιτηθούν. Η προσοχή επικεντρώνεται σε μικροεστίες στην περιφέρεια του μετώπου, όπου οι καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν απρόβλεπτα την ένταση της φωτιάς. Η ενημέρωση θα ανανεώνεται καθώς προκύπτουν νεότερα από το συντονιστικό κέντρο και τα συνεργεία πεδίου.