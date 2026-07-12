Νεκρή 68χρονη σε παραλία της Ερέτριας — σε εξέλιξη η προανάκριση του Λιμεναρχείου

Μια 68χρονη ανασύρθηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου 11/7 σε παραλία της Ερέτριας. Επέβησαν ΕΚΑΒ και Λιμενικό· η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας.

Συναγερμός στην Ερέτρια: ανασύρθηκε νεκρή μια 68χρονη λουόμενη

Μια γυναίκα 68 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου από παραλία της Ερέτριας. Σύμφωνα με πληροφορίες, λουόμενοι εντόπισαν τη γυναίκα να επιπλέει στη θάλασσα και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προχώρησαν σε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Η τραυματισμένη λουόμενη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί για περαιτέρω διερεύνηση και προανακριτική διαδικασία στο αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να καθοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ημερομηνία συμβάντος: 11/7 (Σάββατο)

11/7 (Σάββατο) Ηλικία θύματος: 68 ετών

68 ετών Εμπλεκόμενες υπηρεσίες: ΕΚΑΒ, Λιμενικό Σώμα, Νοσοκομείο Χαλκίδας

ΕΚΑΒ, Λιμενικό Σώμα, Νοσοκομείο Χαλκίδας Διερεύνηση: Προανακριτική και ιατροδικαστική διαδικασία

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη εγρήγορσης στα θαλάσσια μπάνια, ειδικά σε ώρες αιχμής. Οι τοπικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά το περιστατικό και θα ενημερώσουν μόλις υπάρξουν επίσημα συμπεράσματα από την ιατροδικαστική έκθεση.

Στιγμή Ενέργεια Εντοπισμός Λουόμενοι είδαν τη γυναίκα στη θάλασσα και κάλεσαν βοήθεια Άφιξη στον χώρο ΕΚΑΒ και Λιμενικό έφτασαν στην παραλία Ασθενοφόρο Μεταφορά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας Εξέλιξη Διαπιστώθηκε ο θάνατος — σε εξέλιξη η προανακριτική και ιατροδικαστική διερεύνηση

Η τοπική κοινωνία της Ερέτριας και οι επαγγελματίες που εργάζονται στην παραλιακή ζώνη αναμένουν τα επίσημα αποτελέσματα για να κατανοηθεί η ακριβής αιτία του συμβάντος. Όσο δεν υπάρχουν τα συμπεράσματα από τις αρμόδιες αρχές, δεν πρέπει να διακινηθούν υποθέσεις ή αιτιολογικές ερμηνείες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν όσους είχαν άμεση γνώση ή οπτικοακουστικό υλικό του περιστατικού να το διαθέσουν για την προανάκριση.

Σημείωση για τους λουόμενους: Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσπάθηστε να παρέχετε ακριβείς πληροφορίες για το σημείο και την κατάσταση του τραυματία.

Η είδηση παρακολουθείται από τη διεύθυνση του τοπικού Λιμεναρχείου και το νοσοκομείο της Χαλκίδας για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία, η οποία θα ανακοινωθεί έγκαιρα.