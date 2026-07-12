Νεκρή 67χρονη λουόμενη στην Ερέτρια: προανάκριση από το Β’ Λιμενικό Τμήμα

Μια 67χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Ερέτριας και διαπιστώθηκε ο θάνατός της κατά τη διακομιδή. Το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ερέτριας διενεργεί προανάκριση και η σορός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Σύντομο χρονικό της διάσωσης και της διακομιδής

Τις μεσημβρινές ώρες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ερέτριας για περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Ερέτριας. Μια γυναίκα, ηλικίας 67 ετών, ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο σημείο επιλήφθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές δυνάμεις, που ενεργοποίησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για περιστατικά λουόμενων σε δυσχέρεια. Η πρώτη εκτίμηση από τα στελέχη ήταν άμεση ανάνηψη και μεταφορά, αλλά δυστυχώς η γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε.

«ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της»

Ακολουθεί προανάκριση από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ερέτριας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, όπως ορίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Η σορός της άτυχης γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να διασαφηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Τοπικές επιπτώσεις και επαγρύπνηση

Το περιστατικό εγείρει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα αυτή την εποχή με αυξημένη κίνηση στις παραλίες. Η παρουσία υπηρεσιών διάσωσης και η στενή συνεργασία με το ΕΚΑΒ αποδείχθηκαν καθοριστικές για την ταχεία επέμβαση, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν δυσμενές. Οι αρχές υπενθυμίζουν τη σημασία της προσοχής στη θάλασσα, ιδίως για ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους.

Παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία του συμβάντος σε πίνακα για εύκολη αναφορά:

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία θύματος 67 ετών Τοποθεσία παραλία Ερέτριας Διακομιδή ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΕΚΑΒ στο Γενικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας Διενέργεια προανάκρισης Β’ Λιμενικό Τμήμα Ερέτριας Ιατροδικαστική εξέταση Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών

Η προανάκριση του περιστατικού είναι σε εξέλιξη.

Η σορός θα μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα.

Οι αρχές επισημαίνουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στις παραλίες.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ερέτριας παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστικών και των τοπικών αρχών. Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση από το Λιμεναρχείο ή την Ιατροδικαστική Υπηρεσία θα μεταφερθεί έγκαιρα στην τοπική κοινότητα.