Νεκρή γάτα δίπλα σε καφέ και πολυκατοικία στην Ξάνθη προκαλεί αγανάκτηση κατοίκων

Πρωινή καταγγελία για εγκατάλειψη νεκρού ζώου σε δημόσιο χώρο της πόλης δημιουργεί ανησυχία για υγιεινή και σεβασμό στη γειτονιά.

Εγκατάλειψη νεκρού ζώου σε σημείο με μεγάλη κίνηση

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει δικαιολογημένη αγανάκτηση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Ξάνθη, όταν σύμφωνα με καταγγελία μια γυναίκα άφησε ένα νεκρό ζώο δίπλα σε πολυκατοικία, ακριβώς κάτω από μπαλκόνια και σε πολύ κοντινή απόσταση από καφετέρια, πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Η παρουσία του πτώματος σε δημόσιο χώρο, εν μέσω αυξημένης θερμοκρασίας, δημιουργεί έντονο πρόβλημα υγιεινής και δυσοσμία, με άμεσο αντίκτυπο σε κατοίκους, εργαζόμενους και παιδιά που διέρχονται καθημερινά από την περιοχή.

Η τοπική κοινωνία ζητά την άμεση απομάκρυνση του ζώου και την ανάληψη ευθύνης από την υπεύθυνη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για θέμα στοιχειώδους σεβασμού προς τους συμπολίτες και το ίδιο το ζώο.

Ημερομηνία: πρωί Κυριακής (όπως αναφέρεται στην καταγγελία)

πρωί Κυριακής (όπως αναφέρεται στην καταγγελία) Τοποθεσία: δίπλα σε πολυκατοικία και απέναντι από καφετέρια, Ξάνθη

δίπλα σε πολυκατοικία και απέναντι από καφετέρια, Ξάνθη Κίνδυνοι: δυσοσμία, ενδεχόμενη εστία μόλυνσης λόγω αποσύνθεσης

Το περιστατικό αναδεικνύει δύο διακριτά ζητήματα για την τοπική κοινότητα: την αντιμετώπιση των αδέσποτων και την τήρηση κανόνων υγιεινής και πολιτισμού σε δημόσιους χώρους. Η ύπαρξη πτώματος σε πεζόδρομο ή κοντά σε καταστήματα απαιτεί άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας.

Στοιχείο Τι αναφέρεται Χρόνος Πρωί Κυριακής Σημείο Κοντά σε πολυκατοικία και καφετέρια Φορείς που εμπλέκονται Κάτοικοι, υπηρεσίες καθαριότητας, πιθανώς φιλοζωικές οργανώσεις

Συμπολίτες που έγιναν μάρτυρες καταγγέλλουν ότι η γυναίκα εγκατέλειψε το ζώο και έφυγε χωρίς να ενημερώσει τις αρχές ή να προβεί σε ενέργειες για την απομάκρυνσή του. Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονη δυσφορία και εγείρει το ερώτημα για τα μέτρα που λαμβάνονται όταν προκύπτουν παρόμοια περιστατικά.

Για την αποφυγή ανάλογων συμβάντων, οι κάτοικοι ζητούν:

Άμεση επέμβαση των υπηρεσιών καθαριότητας για την απομάκρυνση και την απολύμανση του σημείου.

Ενημέρωση των τοπικών αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη φροντίδα και τη διαχείριση των αδέσποτων.

Η παρουσία τέτοιων περιστατικών επιβαρύνει την ποιότητα ζωής στη γειτονιά και αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση από τους πολίτες και επαρκή ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι κάτοικοι περιμένουν πλέον άμεσες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η υγιεινή του χώρου και να προληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Για ενημέρωση ή καταγγελίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και στις τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις.