Νεκρός 40χρονος στη Βασιλική: σε εξέλιξη προανάκριση για τα αίτια

Σορός 40χρονου άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής στα βράχια του Αγκυροβολίου Βασιλικής. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση και αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή.

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στον Αγκυροβολίο της Βασιλικής

Το μεσημέρι της Κυριακής ανασύρθηκε νεκρός ένας 40χρονος άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή του Αγκυροβολίου Βασιλικής στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φύλακας του αγκυροβολίου εντόπισε τη σορό γύρω στις 11:30 και ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην επιχείρηση ανάσυρσης.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι ο άνδρας —που φέρεται να ήταν υπήκοος Ρουμανίας— διέμενε και εργαζόταν στη Βασιλική κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Ερευνάται η πιθανότητα να είχε μεταβεί για ψάρεμα το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν διασαφηνιστεί.

Σε τοπικό επίπεδο προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι ο χώρος του αγκυροβολίου δεν φυλάσσεται 24 ώρες. Η Αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση και αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Χρονολόγηση συμβάντος: Εντοπισμός σορού περίπου στις 11:30 το πρωί.

Εντοπισμός σορού περίπου στις το πρωί. Κατοικία/εργασία θύματος: Διέμενε και εργαζόταν στη Βασιλική κατά τη θερινή περίοδο.

Διέμενε και εργαζόταν στη Βασιλική κατά τη θερινή περίοδο. Διερευνώμενο στοιχείο: Υπάρχει η πιθανότητα νυχτερινού ψαρέματος πριν το περιστατικό.

Η υπόθεση παρακολουθείται από τις τοπικές αρχές, ενώ για τους κατοίκους της περιοχής το περιστατικό εγείρει ζητήματα ασφάλειας στις παράκτιες ζώνες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην επίβλεψη και στην ενημέρωση επισκεπτών και εργαζομένων για τους κινδύνους του βραχώδους παράκτιου χώρου.

Ώρα/Ημέρα Γεγονός Πρωί Κυριακής Εντοπισμός σορού στα βράχια από φύλακα του αγκυροβολίου Άμεση συνέχεια Κλήση στην Αστυνομία και επιχείρηση ανάσυρσης Επόμενα βήματα Προανάκριση και αναμενόμενη νεκροψία-νεκροτομή

Για την τοπική κοινότητα, η υπόθεση επιβάλλει επαγρύπνηση και τόνωση της ενημέρωσης όσων εργάζονται ή επισκέπτονται τις ακτές, καθώς και συζήτηση για τη φρουρά ή τον έλεγχο ευαίσθητων σημείων όπως τα αγκυροβόλια που δεν έχουν συνεχή φύλαξη. Οι οριστικές αιτίες θα γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των επίσημων εξετάσεων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακαλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με την Αστυνομία, ώστε να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.