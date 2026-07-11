Νεκρός 65χρονος σε ξενοδοχείο του Μαρμαρίου — έρευνες για τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου

Ένας 65χρονος επισκέπτης από τη Χίο κατέρρευσε στο χώρο της πισίνας ξενοδοχείου στο Μαρμάρι και υπέκυψε παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών. Οι αρχές διέταξαν νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Συμβάν και άμεση αντίδραση

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές μιας οικογένειας από τη Χίο, όταν το μεσημέρι της Παρασκευής 10/7 ένας άνδρας 65 ετών αισθάνθηκε αιφνίδια αδιαθεσία στο χώρο της υπαίθριας πισίνας του ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Μαρμάρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέρρευσε ενώ η οικογένεια ήταν καθισμένη στο τραπέζι και οι προσπάθειες για αναζωογόνηση από το προσωπικό του καταλύματος, μεταξύ των οποίων και ο ναυαγοσώστης, δεν απέφεραν αποτέλεσμα.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του κατά την άφιξη στα επείγοντα. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν αμέσως στην εντολή για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή παθολογικά αίτια που οδήγησαν στον αιφνίδιο θάνατο.

Τοπικές συνέπειες και ζητήματα ασφάλειας

Το περιστατικό αναδεικνύει ζητήματα που ενδιαφέρουν κατοίκους και επαγγελματίες του τουρισμού στην Εύβοια: την ικανότητα άμεσης παροχής πρώτων βοηθειών από το προσωπικό, την ύπαρξη και χρήση εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και την ανάγκη για ταχεία διακομιδή σε νοσοκομείο. Σε περιοχές με εποχική αύξηση επισκεπτών, τέτοια συμβάντα επαναφέρουν στη συζήτηση την εκπαίδευση προσωπικού και τη συνεργασία με το ΕΚΑΒ και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ημερομηνία περιστατικού: 10/7

10/7 Τοποθεσία: Μαρμάρι, Εύβοια

Μαρμάρι, Εύβοια Ηλικία θανόντος: 65 ετών

Εξελίξεις και διαδικασίες

Η εντολή για ιατροδικαστική εξέταση είναι η τυπική διαδικασία σε αιφνίδιους θανάτους και αναμένεται να δώσει ιατρικά καθορισμένα αίτια. Μέχρι να ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή, οποιαδήποτε συμπεράσματα για την αιτία του θανάτου θα ήταν πρόωρα. Οι συγγενείς του θανόντος, που είχαν ταξιδέψει για να γιορτάσουν τη συνταξιοδότησή του, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ το ξενοδοχείο συνεργάζεται με τις αρχές.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 10/7 Τοποθεσία Μαρμάρι, Εύβοια Θανών 65 ετών, επισκέπτης από Χίο

Η τοπική κοινότητα καλείται σε επαγρύπνηση και οι φορείς του τουρισμού να αξιολογήσουν αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πρόληψης. Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση υπενθυμίζει την αξία ύπαρξης εκπαιδευμένου προσωπικού πρώτων βοηθειών και της γρήγορης ανταπόκρισης των υπηρεσιών υγείας, ειδικά κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου.

Περαιτέρω πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και οι αρμόδιες αρχές ανακοινώσουν τα ευρήματα.