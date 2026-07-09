Νέοι κανόνες λειτουργίας για τις λαϊκές — τι αλλάζει στα Άβδηρα

Ο δήμος Αβδήρων όρισε θέσεις, τέλη και υποχρεώσεις καθαριότητας για τις λαϊκές σε Γενισέα, Σέλερο και Άβδηρα. Οι νέοι κανονισμοί στοχεύουν στην τάξη και στην ενημέρωση των καταναλωτών.

Κανονισμοί με στόχο την τάξη και την καθαριότητα

Ο Δήμος Αβδήρων ολοκλήρωσε και αναρτώνει τις αποφάσεις για τους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των λαϊκών αγορών στις τρεις δημοτικές ενότητες: Γενισέα, Άβδηρα και Σέλερο. Οι ρυθμίσεις αφορούν τη χωροθέτηση των πάγκων, τη διαχωριστική σήμανση παραγωγών και επαγγελματιών, τις διαστάσεις των πάγκων, το ημερήσιο τέλος και τις υποχρεώσεις καθαριότητας μετά το πέρας της λειτουργίας κάθε παζαριού.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σε κάθε λαϊκή ορίστηκαν αριθμημένες θέσεις και έγινε σαφής διάκριση μεταξύ παραγωγών και πωλητών-επαγγελματιών. Η διαχείριση των θέσεων και η σήμανση αποσκοπούν, όπως αναφέρεται, σε καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή για την προέλευση των προϊόντων.

«Λάβαμε τρεις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για Κανονισμούς Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στην Γενισέα (κάθε Τετάρτη), στα Άβδηρα (κάθε Παρασκευή) και στο Σέλερο (κάθε Πέμπτη) όπου έχουν καθοριστεί οι θέσεις.»

Από τις δηλώσεις του δημάρχου Γιώργου Τσιτιρίδη προκύπτουν επίσης πρακτικά μέτρα για τη διαχείριση απορριμμάτων: οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να μαζεύουν τα σκουπίδια μετά το πέρας και να τα παραδίδουν σε σακούλες στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.

Η Γενισέα λειτουργεί Τετάρτη και θεωρείται το μεγαλύτερο παζάρι με περίπου 190 θέσεις .

και θεωρείται το μεγαλύτερο παζάρι με περίπου . Το παζάρι στο Σέλερο είναι κάθε Πέμπτη και έχει περίπου 170 θέσεις .

και έχει περίπου . Στα Άβδηρα το παζάρι είναι κάθε Παρασκευή και αριθμεί περίπου 90 θέσεις, με ανάλογα μικρότερα τέλη.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι οι διαστάσεις των πάγκων και τα τέλη διαφοροποιούνται ανά παζάρι, ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των εκθετών. Στόχος των διαφοροποιήσεων είναι η ισορροπία μεταξύ κόστους και λειτουργικότητας, καθώς και η διαφάνεια για τον καταναλωτή.

Τοπικές συνέπειες και υπηρεσίες υποστήριξης

Οι αλλαγές θα επηρεάσουν άμεσα τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές της περιοχής, καθώς η αριθμημένη θέση και η διάκριση κατηγοριών περιορίζουν την ευελιξία στην εγκατάσταση πάγκου. Επίσης, η υποχρέωση αποκομιδής απορριμμάτων μεταφέρει μέρος της ευθύνης καθαριότητας στους ίδιους τους εκθέτες.

Λαϊκή Ημέρα Προσεγ. θέσεις Γενισέα Τετάρτη ~190 Σέλερο Πέμπτη ~170 Άβδηρα Παρασκευή ~90

Για τη διευκόλυνση των πολιτών ο Δήμος αναφέρει πως θα παρέχει λεωφορείο κυρίως για τη μεταφορά προς τη λαϊκή της Γενισέας, ώστε να εξυπηρετηθούν κάτοικοι των περιφερειακών οικισμών. Η υπηρεσία αυτή στοχεύει στην αύξηση της προσβασιμότητας, ειδικά για ηλικιωμένους και κατοίκους χωρίς ιδιωτική μεταφορά.

Οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί και είναι προσβάσιμες για ενημέρωση από παραγωγούς, εμπόρους και πολίτες. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να συμμορφωθεί με τις νέες ρυθμίσεις, διαφορετικά προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.