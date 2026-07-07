Νίκαια: αίτημα για περισσότερη αστυνόμευση μετά το νέο «χτύπημα» σε ζαχαροπλαστείο

Κάτοικοι και επαγγελματίες στη Νίκαια ζητούν ενίσχυση της παρουσίας της Αστυνομίας, μετά από επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπών και ληστειών, με τελευταίο την απόπειρα σε ζαχαροπλαστείο όπου υπάλληλος απώθησε δράστη με σφουγγαρίστρα.

Κλιμάκωση περιστατικών και ανησυχία στη γειτονιά

Αυξημένη ανησυχία επικρατεί στη Νίκαια, καθώς κάτοικοι και καταστηματάρχες δηλώνουν ότι η εγκληματικότητα στην περιοχή έχει ενταθεί και ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Η πρόσφατη απόπειρα ληστείας σε ζαχαροπλαστείο το βράδυ της Κυριακής, όπου υπάλληλος αντέδρασε και απώθησε τον επίδοξο ληστή με σφουγγαρίστρα, αναδεικνύει μια καθημερινότητα που, όπως περιγράφουν, έχει παγιωθεί.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, τα επαναλαμβανόμενα «χτυπήματα» σε καταστήματα, αλλά και οι διαρρήξεις σε κατοικίες, έχουν γίνει μέρος της ρουτίνας. Πολίτες καταγγέλλουν παραβιασμένες πόρτες, ληστείες στη μέση του δρόμου και απειλές σε χώρους εστίασης, με τους δράστες να στοχεύουν τα ταμεία ή προσωπικά αντικείμενα.

Το περιστατικό στο ζαχαροπλαστείο και τα βίντεο

Όπως έχει δημοσιοποιηθεί, οι κάμερες ασφαλείας στο ζαχαροπλαστείο της Νίκαιας κατέγραψαν τη συμπλοκή υπαλλήλου με δράστη που εισέβαλε στο κατάστημα. Η εργαζόμενη αντιλήφθηκε ότι το αντικείμενο που κρατούσε ο άνδρας δεν ήταν αληθινό όπλο και αντέδρασε άμεσα. Σε άλλο βιντεοληπτικό υλικό, ο δράστης φαίνεται να επιχειρεί παραβίαση της κεντρικής πόρτας, να κατευθύνεται στην ταμειακή μηχανή και να αποχωρεί ανενόχλητος.

«Καθαρά από αντίδραση και φόβο»

Η περιγραφή της στιγμής, μαζί με το υλικό από τις κάμερες, καταδεικνύουν τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται εργαζόμενοι σε βραδινές βάρδιες, ενώ αναδεικνύουν και το θράσος δραστών που δρουν με καλυμμένα χαρακτηριστικά και γάντια. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κατάστημα έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλαπλές φορές.

Τι αναφέρουν κάτοικοι και επαγγελματίες

Σε δηλώσεις τους, κάτοικοι περιγράφουν περιπτώσεις όπου γυναίκες στοχοποιήθηκαν στον δρόμο, με τους δράστες να αρπάζουν κοσμήματα από τον λαιμό τους, ενώ εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης βρέθηκαν υπό την απειλή αντικειμένου που έμοιαζε με όπλο και παρέδωσαν τις εισπράξεις. Οι αφηγήσεις αυτές συνθέτουν ένα μωσαϊκό μικροεγκληματικότητας που διαχέεται σε κεντρικά και γειτονικά σημεία της πόλης.

Αναφορές για ληστείες σε καταστήματα με απειλή αντικειμένου που προσομοιάζει σε όπλο.

σε καταστήματα με απειλή αντικειμένου που προσομοιάζει σε όπλο. Διαρρήξεις σε κατοικίες με παραβίαση εισόδων και αναζήτηση μετρητών.

σε κατοικίες με παραβίαση εισόδων και αναζήτηση μετρητών. Στοχοποίηση πεζών στον δρόμο για αρπαγές μικροαντικειμένων και κοσμημάτων.

Τοπικός αντίκτυπος και ανάγκες πρόληψης

Η αίσθηση ανασφάλειας επηρεάζει την κίνηση στη τοπική αγορά, ειδικά τις βραδινές ώρες. Επαγγελματίες επισημαίνουν αυξημένο κόστος για ιδιωτικά μέτρα προστασίας (συναγερμοί, ενισχυμένες πόρτες), αλλά και επιβράδυνση στην εξυπηρέτηση όταν το προσωπικό χρειάζεται να ελέγχει συνεχώς εισόδους και ταμεία. Η ανησυχία αποτυπώνεται και στη συμπεριφορά των κατοίκων, που δηλώνουν ότι αποφεύγουν μετακινήσεις αργά το βράδυ.

Περιστατικό Μέθοδος Συνέπεια Απόπειρα ληστείας σε ζαχαροπλαστείο Είσοδος με καλυμμένα χαρακτηριστικά, αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο Άρπαξε χρήματα και διέφυγε· υπάλληλος αντέδρασε Επαναλαμβανόμενες διαρρήξεις Παραβίαση πόρτας, στοχοποίηση ταμείου και συρταριών Αφαίρεση μετρητών και αναζήτηση πολύτιμων

Αίτημα για ορατή αστυνόμευση

Με βάση τις μαρτυρίες, βασικό αίτημα είναι η πυκνότερη παρουσία περιπολιών σε εμπορικούς δρόμους και γειτονιές, ειδικά σε ώρες κλεισίματος των καταστημάτων. Κάτοικοι ζητούν να αξιοποιηθούν στοχευμένοι έλεγχοι, ώστε να αποτραπούν «ευκαιριακά» χτυπήματα και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας. Η συστηματική καταγραφή περιστατικών και η άμεση ανταπόκριση σε σήματα συναγερμού θεωρούνται κρίσιμες για την πρόληψη.

Η συζήτηση για την ασφάλεια στη Νίκαια παραμένει ανοιχτή. Το πλέγμα των περιστατικών, από αρπαγές στον δρόμο έως στοχευμένες διαρρήξεις, δείχνει ότι το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο. Οι κάτοικοι περιμένουν συγκεκριμένες κινήσεις που θα αποδώσουν γρήγορα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η ζωή στη γειτονιά.