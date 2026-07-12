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Νυχτερινός αποκλεισμός στο τμήμα Κ6–Κ5 της Περιφερειακής λόγω εργασιών Flyover

Αποκλεισμός της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ρεύμα προς Δυτικά από τις 23:00 έως 05:00, με εκτροπή μέσω Α/Κ Κ6 και Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου. Η κυκλοφορία προς Ανατολικά δεν επηρεάζεται.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Νυχτερινός αποκλεισμός στο τμήμα Κ6–Κ5 της Περιφερειακής λόγω εργασιών Flyover
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Νυχτερινή διακοπή στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Από απόψε το βράδυ θα εφαρμοστεί περιορισμός στην κυκλοφορία τμηματικά στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για το έργο Flyover. Η απαγόρευση αφορά το ρεύμα πορείας προς Δυτικά και θα ισχύσει από τις 23:00 έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής.

Ο αποκλεισμός καλύπτει το διάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς Δυτικά θα διακοπεί στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και θα εκτρέπεται όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΣτοιχείοΛεπτομέρεια
Ώρες αποκλεισμού23:00–05:00
ΤμήμαΑ/Κ Κ6 (Μετεώρων) έως Α/Κ Κ5 (Ευκαρπίας)
ΕκτροπήΈξοδος Α/Κ Κ6 → Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου → αστικός ιστός
Κυκλοφορία ρεύμα προς ΑνατολικάΔιεξάγεται κανονικά

Οι οδηγοί παρακαλούνται να αποφύγουν, όπου είναι δυνατόν, άσκοπες μετακινήσεις προς τα αποκλεισμένα τμήματα και να είναι προσεκτικοί, τηρώντας τη σήμανση ώστε να αποτραπούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακές συμφόρησεις.

  • Η εκτροπή πραγματοποιείται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων).
  • Από εκεί, η κίνηση θα συνεχίζεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
  • Η κυκλοφορία προς Ανατολικά στην Εσωτερική Περιφερειακή δεν επηρεάζεται και θα διεξάγεται κανονικά.

Η αποψινή διακοπή εντάσσεται στις λειτουργικές παρεμβάσεις που γίνονται για την πρόοδο των έργων Flyover, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή κινητικότητα της πόλης. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες μεταφορών της Θεσσαλονίκης, σημαντικό είναι να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους με βάση την προαναγγελία αυτή, αποφεύγοντας τα σημεία γύρω από τους κόμβους Κ6 και Κ5 κατά τις αναφερόμενες ώρες.

Η συμμόρφωση με την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών θα μειώσει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και θα διευκολύνει την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Οι οδηγοί που κινούνται προς δυτικά και συχνά χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής οφείλουν να λάβουν υπόψη τους την εκτροπή μέσω Παπανδρέου και τις πιθανές αλλαγές στη ροή μέσα στον αστικό ιστό.

Για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν επικαιροποιήσεις σχετικά με τη διακοπή της κυκλοφορίας, οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων και τη σήμανση στο οδικό δίκτυο.

Σχετικά θέματα Flyover Αποκλεισμός Δρόμου Εσωτερική Περιφερειακή κυκλοφορία

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Εμμανουήλ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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