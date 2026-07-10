Ο ΑΝΤ1 επενδύει σε δραματική σειρά εποχής με all‑star καστ

Ο τηλεοπτικός σταθμός ετοιμάζει τη μεταφορά του μυθιστορήματος «Σπιλιάδες» σε σειρά εποχής, με μεγάλο καστ και γυρίσματα που ξεκινούν σύντομα. Η παραγωγή φιλοδοξεί να καλύψει την prime time ζώνη με δύο επεισόδια εβδομαδιαίως.

Νέα τηλεοπτική παραγωγή βασισμένη στο μυθιστόρημα «Σπιλιάδες»

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Σπιλιάδες» της Μαρίας Γεωργιάδου σε σειρά εποχής, με παραγωγή που προορίζεται για την prime time ζώνη και προβλέπεται να προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα. Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ στο καστ περιλαμβάνονται γνωστοί ηθοποιοί της σύγχρονης τηλεόρασης.

Η υπόθεση περιγράφει την ιστορία μιας γυναίκας που, ύστερα από μια θαλασσινή καταιγίδα, θεωρείται νεκρή και ξαναεμφανίζεται σε άλλη περιοχή χωρίς μνήμη, ενώ παράλληλα εξελίσσονται σχέσεις ζηλοτυπίας και διεκδίκησης ταυτοτήτων. Το σενάριο θα διασκευάσει η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου, Μαρία Γεωργιάδου, ενώ στη σκηνοθεσία το όνομα που ανακοινώθηκε είναι του Γιώργου Παπαβασιλείου.

"σπιλιάδες"

Στο καστ έχουν ήδη αναφερθεί μεταξύ άλλων οι: Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννης Καράμπαμπας, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και άλλοι. Η σύνθεση του ρόστερ, με συνδυασμό πιο έμπειρων και νεότερων ονομάτων, δείχνει ότι η παραγωγή στοχεύει σε ευρύ τηλεοπτικό κοινό.

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου (διασκευή από το ομώνυμο μυθιστόρημα)

Μαρία Γεωργιάδου (διασκευή από το ομώνυμο μυθιστόρημα) Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Γιώργος Παπαβασιλείου Προβολή: prime time, δύο επεισόδια εβδομαδιαίως

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιου είδους υπερπαραγωγές σηματοδοτούν πολλαπλά οφέλη: ενίσχυση της αγοράς υπηρεσιών (διαμονή, εστίαση, μεταφορές) όταν τα γυρίσματα διεξάγονται εκτός Αθήνας, δημιουργία εποχικών θέσεων απασχόλησης σε τεχνικό επίπεδο και αυξημένη τοπική προβολή. Αν και η ανακοίνωση δεν αναφέρει συγκεκριμένους τόπους γυρισμάτων, το γεγονός ότι τα γυρίσματα ξεκινούν σύντομα καθιστά πιθανή την ανάγκη για τοπική τεχνική υποστήριξη σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του γνωστού καστ που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα:

Ηθοποιός Σημείωση Ντένια Ψυλλιά στο καστ Γιάννης Κουκουράκης στο καστ Γιολάντα Καλογεροπούλου στο καστ Γιάννης Καράμπαμπας στο καστ Λάζαρος Γεωργακόπουλος στο καστ Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στο καστ Ρένος Χαραλαμπίδης στο καστ

Η σειρά εντάσσεται στην τρέχουσα τάση της τηλεόρασης για παραγωγές εποχής που συνδυάζουν λογοτεχνικό υλικό και τηλεοπτική αγορά. Η τοπική κοινότητα και οι επαγγελματίες του χώρου θα πρέπει να παρακολουθούν τις επόμενες ανακοινώσεις για τυχόν κάλεσμα τοπικών συνεργείων ή πληροφορίες για χώρους γυρισμάτων, καθώς τέτοιες παραγωγές συχνά ανοίγουν ευκαιρίες απασχόλησης και προώθησης της περιοχής που φιλοξενεί τα γυρίσματα.