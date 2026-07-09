Ο Ε65 αλλάζει τον αναπτυξιακό χάρτη της Ηπείρου και των Ιωαννίνων

Η σύνδεση της Ηπείρου με τον κεντρικό οδικό κορμό μέσω του Ε65 δημιουργεί νέες δυνατότητες για τουρισμό, επιχειρηματικότητα, logistics και αγορά ακινήτων στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Στρατηγική σύνδεση με τον κεντρικό κορμό της χώρας

Η ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) σηματοδοτεί μία σημαντική μεταβολή για την Ήπειρο και τον Νομό Ιωαννίνων. Η απευθείας οδική σύνδεση με τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τον κεντρικό κορμό της χώρας προσφέρει στην περιοχή ταχύτητα, ασφάλεια και βελτιωμένη προσβασιμότητα, στοιχεία που αναβαθμίζουν τη θέση της Ηπείρου στο εθνικό και διεθνές δίκτυο μεταφορών.

Ο Ε65 δεν αντιμετωπίζεται απλά ως έργο υποδομής. Πρόκειται για έναν αναπτυξιακό άξονα που, σύμφωνα με τις τοπικές εκτιμήσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την οικονομία της περιοχής, επηρεάζοντας πολλαπλούς τομείς της τοπικής δραστηριότητας.

Τουρισμός: Η μείωση των χρόνων μετακίνησης καθιστά τα Ιωάννινα πιο προσιτά για επισκέπτες από την Κεντρική και Νότια Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τον οδικό, συνεδριακό, ορεινό και πολιτιστικό τουρισμό.

Η μείωση των χρόνων μετακίνησης καθιστά τα Ιωάννινα πιο προσιτά για επισκέπτες από την Κεντρική και Νότια Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τον οδικό, συνεδριακό, ορεινό και πολιτιστικό τουρισμό. Επιχειρηματικότητα & Εμπόριο: Η βελτίωση της μεταφορικής πρόσβασης μειώνει το κόστος διακίνησης προϊόντων και διευκολύνει νέες επενδύσεις και εμπορικές δραστηριότητες.

Η βελτίωση της μεταφορικής πρόσβασης μειώνει το κόστος διακίνησης προϊόντων και διευκολύνει νέες επενδύσεις και εμπορικές δραστηριότητες. Μεταφορές & Logistics: Τα Ιωάννινα ενισχύονται ως διαμετακομιστικός κόμβος, με ταχύτερες και ασφαλέστερες οδικές εμπορευματικές ροές και δυνατότητες για επιχειρήσεις logistics.

Η συμβολή του Ε65 στην ενοποίηση του δικτύου με την Εγνατία Οδό δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο άξονα που συνδέει τη Νότια Ελλάδα με την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τις χώρες των Βαλκανίων. Αυτή η συνδεσιμότητα αναμένεται να βελτιώσει τις εμπορικές ροές και την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή.

Τομέας Πιθανός Αντίκτυπος Τουρισμός Αύξηση επισκεψιμότητας, city breaks, συνεδριακός & φυσιολατρικός τουρισμός Εμποριο/Βιομηχανία Μείωση μεταφορικού κόστους, διεύρυνση αγορών Ακίνητα Θετική επίδραση στην αγορά και ζήτηση για επενδύσεις

Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων οι αλλαγές θα γίνουν αντιληπτές τόσο στην καθημερινότητα (συντομότερες μετακινήσεις προς νότιες περιοχές) όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, μέσω δημιουργίας θέσεων εργασίας σε υπηρεσίες τουρισμού, μεταφορών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, η βελτιωμένη πρόσβαση μπορεί να φέρει αύξηση στη ζήτηση κατοικιών και επιχειρηματικών χώρων.

Ταυτόχρονα, η μετάβαση σε αυτή τη νέα πραγματικότητα απαιτεί τοπικό σχεδιασμό: προετοιμασία υποδομών υποστήριξης, ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στη νέα ζήτηση και συντονισμό με τους φορείς χωροταξίας και ανάπτυξης. Η μέγιστη αξιοποίηση του Ε65 θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και από την ικανότητα της περιοχής να εντάξει την νέα ροή επισκεπτών και εμπορευμάτων σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο.

Η ολοκλήρωση του Ε65 ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιριών για τα Ιωάννινα· η τοπική κοινωνία και οικονομία καλούνται τώρα να μεταφράσουν αυτή την υποδομή σε απτά οφέλη για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.