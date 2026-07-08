Ολικός αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού προς Ιωάννινα για εργασίες συντήρησης — οδηγίες και εναλλακτικές

Τετάρτη 8/7: από 07:00 έως 19:00 κλείνει το ρεύμα προς Ιωάννινα μεταξύ Αμφιλοχίας και Άρτας. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Αντιρρίου–Ιωαννίνων με έξοδο και επανείσοδο στους κόμβους Αμφιλοχίας και Άρτας.

Προγραμματισμένος αποκλεισμός και τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, θα εφαρμοστεί ολικός αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας της Ιόνιας Οδού προς τα Ιωάννινα, στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Αμφιλοχίας και του Ανισόπεδου Κόμβου Άρτας. Το μέτρο θα ισχύσει από τις 07:00 έως τις 19:00 και γίνεται για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης που ανακοίνωσε η Νέα Οδός.

Η εταιρεία ζητά από τους οδηγούς να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να λάβουν υπόψη τους ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα αλλάξει ο τρόπος διέλευσης προς την Ήπειρο.

Εναλλακτική διαδρομή και πρακτικές οδηγίες

Τα οχήματα προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Αμφιλοχίας .

. Η κατεύθυνση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων .

. Η επανείσοδος στην Ιόνια Οδό θα πραγματοποιείται από τον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας, όπου θα αποκαθίσταται η κανονική πορεία προς την Ήπειρο.

Η Νέα Οδός επισημαίνει ότι, αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το τμήμα θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία πριν από τις 19:00. Κατά μήκος της προσωρινής διαδρομής θα υπάρχει εργοταξιακή σήμανση για την καθοδήγηση των διερχόμενων οχημάτων.

Συμβουλές για ασφαλή διέλευση και επιπτώσεις

Η εταιρεία συνιστά στους διερχόμενους να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της σήμανσης και να επιδεικνύουν προσοχή στην περιοχή των εργασιών. Οι περιοχές με προσωρινή σήμανση και οι αλλαγές στη ροή της κυκλοφορίας μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής των Ιωαννίνων η 12ωρη διακοπή μπορεί να σημαίνει:

αυξημένο χρόνο ταξιδιού για οχήματα μετακίνησης και εμπορευμάτων,

πιθανή συμφόρηση στην Παλαιά Εθνική Οδό, ειδικά σε τμήματα με περιορισμένο πλάτος,

επιβάρυνση σε δημόσιες συγκοινωνίες και υπηρεσίες διανομών που εξυπηρετούν την Ήπειρο.

Πίνακας με βασικές πληροφορίες

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Τετάρτη 8/07/2026 Ώρες 07:00 – 19:00 (προγραμματισμένες) Κλειστό τμήμα Α/Κ Αμφιλοχίας – Α/Κ Άρτας (ρεύμα προς Ιωάννινα) Εναλλακτική Έξοδος στην Αμφιλοχία → Παλαιά Εθνική Αντιρρίου–Ιωαννίνων → επανείσοδος στην Άρτα

Οι οδηγοί που σχεδιάζουν ταξίδι προς τα Ιωάννινα την συγκεκριμένη ημέρα καλούνται να δουν τον χρόνο αναχώρησης, να ελέγξουν εναλλακτικές διαδρομές και, εφόσον είναι δυνατόν, να μεταθέσουν τη διαδρομή τους. Επαγγελματίες μεταφορείς και εταιρείες που εξυπηρετούν την Ήπειρο πρέπει να ενημερώσουν συνεργάτες και πελάτες για τις πιθανές καθυστερήσεις.

Η παρακολούθηση των ενημερώσεων από τη Νέα Οδό και η προσαρμογή της ταχύτητας και της συμπεριφοράς κατά τη διέλευση από εργοτάξια παραμένουν η βασική οδηγία για την ασφάλεια όλων.