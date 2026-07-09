Ολοκληρώθηκε η εκλογή νέων Μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή — θεσμική μετάβαση για τη μειονότητα

Ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των υποψηφίων για τις Μουφτείες Ξάνθης και Κομοτηνής σύμφωνα με το Ν. 4964/2022. Οι διαδικασίες προβλέφθηκαν να γίνουν με διαφάνεια και επισημαίνεται η βαρύτητα του ρόλου για την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Θεσμική ολοκλήρωση και προτεραιότητες

Οι Συμβουλευτικές Επιτροπές που ορίστηκαν για τη διαδικασία επιλογής των νέων Μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο Μουφτειών. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων διεξήχθη εντός του πλαισίου του Ν. 4964/2022, με αντικείμενο την εξασφάλιση νομιμότητας και διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής του θρησκευτικού και κοινωνικού αυτού θεσμού.

Στις δημόσιες τοποθετήσεις των Μουφτειών επισημαίνεται η σημασία του αξιώματος για την κοινότητα της Θράκης: ο Μουφτής χαρακτηρίζεται ως φορέας υπηρεσίας προς τους πιστούς και ως θεσμικός κρίκος που συμβάλλει στη λειτουργία των θρησκευτικών πρακτικών και στην εκπροσώπηση της μειονότητας.

Κύρια σημεία των ανακοινώσεων

Η διαδικασία βασίστηκε στις προβλέψεις του Νόμου 4964/2022, όπως δηλώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Τονίστηκε ο ρόλος της δικαιοσύνης, της υπευθυνότητας και της αφοσίωσης του Μουφτή στις θρησκευτικές αρχές και στην κοινότητα.

Εκφράστηκαν ευχαριστίες προς τα μέλη των Επιτροπών για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Αναδείχθηκε ως βασικός στόχος η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συμβίωσης στην περιοχή της Θράκης.

«Ευχόμαστε σοφία, δύναμη και καθοδήγηση προς όλους όσοι υπηρετούν τους θεσμούς»

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια χρονική στιγμή όπου η σταθερότητα και ο θεσμικός σεβασμός κρίνεται σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της ομαλότητας στις θρησκευτικές δομές της περιοχής. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών σηματοδοτεί την έναρξη της νέας θητείας για πρόσωπα που θα αναλάβουν καθήκοντα με επιρροή στην καθημερινότητα της μουσουλμανικής κοινότητας.

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Για τους κατοίκους της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, η ομαλή διαδοχή στα θεσμικά αξιώματα έχει πρακτικές επιπτώσεις: αφορά την εξυπηρέτηση θρησκευτικών αναγκών, την εκπροσώπηση σε διοικητικά και νομικά ζητήματα που άπτονται του θρησκευτικού δικαίου, καθώς και τη συμβολή στην προαγωγή της ειρηνικής συμβίωσης ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες.

Οι Μουφτείες υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία διεκπεραιώθηκε με θεσμική συνέπεια και προσανατολίζονται στη συνέχεια στην υποστήριξη των λειτουργιών που σχετίζονται με τη λατρεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή.

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Από την ανακοίνωση δεν προέκυψαν λεπτομέρειες για ονόματα ή ημερομηνίες ανάληψης καθηκόντων· τέτοια στοιχεία συνήθως κοινοποιούνται σε επόμενα δελτία από τις Μουφτείες ή τις αρμόδιες αρχές. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες των Μουφτειών ή για σχετικές διοικητικές ενέργειες μπορούν να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για ενημέρωση.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτυπώνει μια θεσμική προσπάθεια να εξασφαλιστεί η νομιμότητα και η συνέχεια στην εκπροσώπηση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, παράμετρος με σαφή τοπικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.