Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ακτή Νηρέως Αλιβερίου — γρήγορη επέμβαση απέτρεψε διάσπαση σε σπίτια

Η πυροσβεστική έθεσε υπό πλήρη έλεγχο, εντός δεκαπέντε λεπτών, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Ακτή Νηρέως του Δήμου Αλιβερίου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελεχιακές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Το ανακριτικό κλιμάκιο θα διερευνήσει τα αίτια.

Άμεση επέμβαση απέτρεψε ευρύτερη καταστροφή

Φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Ακτή Νηρέως του Δήμου Αλιβερίου τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου 15 λεπτά, χάρη στην ταχεία ανταπόκριση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 14:30 και αφορούσε αγροτοδασική έκταση σε δυσπρόσιτο σημείο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης μετείχαν συνολικά 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος υποστήριξε τη δράση ένα ελικόπτερο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν γρήγορα να περιορίσουν τη φωτιά, παρότι η δυσκολία πρόσβασης στο σημείο δυσχέρανε αρχικά τις προσπάθειες.

Τοποθεσία: Ακτή Νηρέως, Δήμος Αλιβερίου

Ακτή Νηρέως, Δήμος Αλιβερίου Ώρα εκδήλωσης: περίπου 14:30

περίπου 14:30 Διάρκεια έως τον έλεγχο: περίπου 15 λεπτά

περίπου 15 λεπτά Εμπλεκόμενες δυνάμεις: 24 πυροσβέστες, ομάδα 20ής ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο

Η γρήγορη άφιξη και ο συντονισμός των μέσων ήταν καθοριστικοί παράγοντες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές της περιοχής. Η μικρή χρονική διάρκεια του συμβάντος υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα της πρώτης αντίδρασης, αλλά και την ανάγκη για συνεχή ετοιμότητα σε πεδία με δύσκολη πρόσβαση.

Τα επόμενα βήματα και η τοπική σημασία

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας μεταβαίνει στην περιοχή για να διερευνήσει τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς. Η διερεύνηση θα καθορίσει αν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή αν υπάρχουν ενδείξεις δολιοφθοράς ή αμέλειας.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Αλιβερίου, το περιστατικό υπενθυμίζει τα εξής πρακτικά σημεία:

Να τηρούνται οι κανόνες πρόληψης σε αγροτικές και δασικές ζώνες, ιδίως στις ζεστές περιόδους.

Να αποφεύγεται η στάθμευση ή η εναπόθεση υλικών σε δυσπρόσιτες περιοχές που μπορούν να δυσχεράνουν τις επιχειρήσεις.

Να ενημερώνονται άμεσα οι αρχές σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς για ταχύτερη κινητοποίηση δυνάμεων.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Ακτή Νηρέως, Δήμος Αλιβερίου Ώρα περ. 14:30 (Κυριακή) Δυνάμεις 24 πυροσβέστες, 20ή ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο Έλεγχος εντός ~15 λεπτών

Η ταχεία κινητοποίηση απέτρεψε ευρύτερες συνέπειες, ωστόσο η παρουσία ανακριτικού κλιμακίου σηματοδοτεί ότι η υπόθεση δεν κλείνει απλώς ως «περαιωμένη επιτυχής κατάσβεση». Οι τοπικές υπηρεσίες και οι πολίτες καλούνται να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα για την πρόληψη ανάλογων συμβάντων στο μέλλον.

Ευβοϊκή δημοσιογραφία — ρεπορτάζ από την περιοχή.