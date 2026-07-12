Στη Μυτιλήνη ο Αλ. Τσίπρας για συναντήσεις με κτηνοτρόφους και τοπικούς φορείς

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επισκέπτεται την Καλλονή και τη Μυτιλήνη τη Δευτέρα 13 Ιουλίου με ατζέντα τον πρωτογενή τομέα και ανοικτή συζήτηση με κατοίκους στο «Φανάρι».

Πρόγραμμα επισκέψεων και προσέγγιση θεμάτων του πρωτογενούς τομέα

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, θα βρεθεί στη Λέσβο για σειρά επαφών με τοπικούς φορείς και παραγωγούς, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η παρουσία του στο νησί επικεντρώνεται σε θέματα του πρωτογενούς τομέα και στις επιπτώσεις από τον αφθώδη πυρετό, που έχει προκαλέσει προβληματισμό στην κτηνοτροφία της περιοχής.

Ώρα Εκδήλωση Τοποθεσία 12:00 Συνάντηση με κτηνοτρόφους Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Καλλονής -- Συναντήσεις με αιρετούς Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης / Δημαρχείο Δυτικής Λέσβου (Καλλονή) 20:00 Ανοιχτή εκδήλωση «Τώρα Μιλάμε — Μυτιλήνη» Περιοχή «Φανάρι», Δεξιός λιμενοβραχίονας Μυτιλήνης

Στην πρώτη επίσημη συνάντηση, στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Τσίπρας θα συνοδεύεται από τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θωμά Μόσχο και θα συζητήσει με κτηνοτρόφους της Λέσβου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο επίκεντρο θα τεθούν οι επιπτώσεις που έχουν προκύψει στον κλάδο εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Θέματα υγείας και προστασίας των ζώων που αφορούν την τοπική κτηνοτροφία.

Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για παραγωγούς και εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα.

Ζήτημα συντονισμού των υπηρεσιών και μέτρων στήριξης από την περιφέρεια και τους δήμους.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έχει προγραμματισμένες επαφές με τους τοπικούς άρχοντες: τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, τον δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα (στο παλαιό Δημαρχείο) και τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο (στο Δημαρχείο Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή). Οι συναντήσεις αυτές αναμένεται να επικεντρωθούν τόσο σε τοπικά ζητήματα ανάπτυξης όσο και στην άμεση διαχείριση των προβλημάτων που αναφέρονται από τους παραγωγούς.

Το απόγευμα, στις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή «Φανάρι» της Μυτιλήνης ανοικτή εκδήλωση στο πλαίσιο των δράσεων «Τώρα Μιλάμε» της ΕΛ.Α.Σ. Στην εκδήλωση ο κ. Τσίπρας θα ακούσει κατοίκους του νησιού και θα ολοκληρώσει με παρέμβασή του την δημόσια συζήτηση.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Λέσβου

Η επίσκεψη ενός πολιτικού αρχηγού με απευθείας επαφές με κτηνοτρόφους αποκτά πρακτική σημασία για τους κατοίκους: ανοίγει την ευκαιρία να τεθούν στο δημόσιο διάλογο τα ζητήματα της υγείας των ζώων, οι ανάγκες για άμεση στήριξη των παραγωγών και οι δυνατότητες συντονισμένης παρέμβασης από περιφερειακούς και δημοτικούς φορείς. Η τοπική κοινότητα θα παρακολουθήσει από κοντά τυχόν δεσμεύσεις ή πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν κατά τις συναντήσεις.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην απογευματινή εκδήλωση, η διοργάνωση γίνεται στον δημόσιο χώρο του λιμένα και δεν αναφέρεται σε περιορισμούς συμμετοχής στην ανακοίνωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ