Πανθεσσαλική Επιτροπή κατά των βάσεων: Συντονισμός φορέων και ενίσχυση της τοπικής διεκδίκησης

Μαζικοί φορείς της Θεσσαλίας, μεταξύ των οποίων και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, συγκρότησαν Πανθεσσαλική Επιτροπή ενάντια στη μετατροπή της περιοχής σε πολεμικό προγεφύρωμα, με στόχο τον συντονισμό δράσεων και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Συντονισμός φορέων για κοινή δράση στη Θεσσαλία

Σε μαζική σύσκεψη στη Θεσσαλία συγκροτήθηκε η Πανθεσσαλική Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, πρωτοβουλία που συγκέντρωσε εκπροσώπους από τους νομούς και φορείς με ενεργό ρόλο στην περιοχή. Στην πρωτοβουλία συμμετέχει δυναμικά το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» δεκάδες συνδικαλιστικά σωματεία, αγροτικοί σύλλογοι, ενώσεις γονέων και Επιτροπές Ειρήνης.

«Ούτε ορμητήριο πολέμου, ούτε μαγνήτης αντιποίνων! Δυναμώνουμε και συντονίζουμε την εργατική – λαϊκή πάλη στην περιοχή μας ενάντια στην εμπλοκή και σε όλους τους εκφραστές της»

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι ο σκοπός της επιτροπής είναι να συντονίσει και να οργανώσει την τοπική αντίδραση στις πολιτικές που, κατά την άποψή τους, μετατρέπουν τη Θεσσαλία σε εν δυνάμει στρατηγικό χώρο για διεθνείς στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τονίζουν την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών και κοινών κινητοποιήσεων από τους φορείς της περιοχής.

Η πρωτοβουλία προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετείχαν αναφέρονται:

Εργατικά Κέντρα: Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας

Νομαρχιακό Τμήμα Καρδίτσας της ΑΔΕΔΥ

Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων από Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μαγνησία

Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Λάρισας

Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Θεσσαλίας

Τοπικές Επιτροπές Ειρήνης και σύλλογοι νεολαίας

Οι φορείς αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία είναι συνέχεια προηγούμενων δράσεων που αφορούσαν τόσο την αλληλεγγύη στις πληγείσες περιοχές από πλημμύρες όσο και τη συλλογική διεκδίκηση για την προστασία του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

Για τους κατοίκους των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής, οι οργανωτικές κινήσεις της επιτροπής σηματοδοτούν την πιθανότητα διεξαγωγής ενημερωτικών εκδηλώσεων, τοπικών συγκεντρώσεων και κοινών παρεμβάσεων προς τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Η δράση της επιτροπής αναμένεται να δώσει έμφαση σε:

ενημέρωση των πολιτών για τις επιπτώσεις που θεωρούν ότι προκαλεί η εγκατάσταση βάσεων και η εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις

συντονισμό αγώνων και κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο

δικτύωση των τοπικών φορέων με σκοπό τη διαμόρφωση κοινών αιτημάτων

Παράγοντες των τοπικών φορέων επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία έχει διττό χαρακτήρα: και κοινωνικό, καθώς συγκεντρώνει ευρύτερα λαϊκά στρώματα, και πολιτικό, αφού στοχεύει σε παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και την κεντρική διοίκηση.

Φορέας Ρόλος Εργατικό Κέντρο Τρικάλων Ενεργή συμμετοχή/συντονισμός Εργατικά Κέντρα Λάρισας & Καρδίτσας Οργάνωση κινητοποιήσεων Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αντιπροσώπευση αγροτών

Η εξέλιξη αυτή απαιτεί παρακολούθηση από τους τοπικούς φορείς αλλά και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ώστε οι αποφάσεις και οι παρεμβάσεις της επιτροπής να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες της κοινωνίας της Θεσσαλίας. Προς το παρόν, οι διοργανωτές καλούν σε ενίσχυση της συνεργασίας και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων για την προετοιμασία μελλοντικών κοινών δράσεων.