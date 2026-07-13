Πειραιάς: Αγνοείται 2χρονη μετά από γονική αρπαγή — έκκληση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 17/03/2026 μητέρα φέρεται να προέβη σε αρπαγή της 2χρονης Νοέμι Άλια Μπεν Μ’ Μπάρεκ από την περιοχή του Πειραιά. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητά πληροφορίες και προτρέπει σε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εξαφάνιση ανηλίκου στον Πειραιά

Στις 17/03/2026 σημειώθηκε αρπαγή της ανήλικης Νοέμι Άλια (ον.) Μπεν Μ’ Μπάρεκ (επ.), ηλικίας 2 ετών, από την περιοχή του Πειραιά. Από τότε η μικρή και η μητέρα της αγνοούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση που διαβίβασε στο κοινό το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο οργανισμός προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης μετά από σχετικό αίτημα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή της. Η εξάπλωση της πληροφορίας αποσκοπεί στην ταχύτερη κινητοποίηση των κατοίκων και των αρχών προς εντοπισμό της.

Φυσικά χαρακτηριστικά και στοιχεία επικοινωνίας

Τα γνωρίσματα της μικρής που δημοσιοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» είναι τα εξής:

Στοιχείο Περιγραφή Όνομα Νοέμι Άλια (ον.) Μπεν Μ’ Μπάρεκ (επ.) Ηλικία 2 ετών Μάτια μαύρα Μαλλιά μαύρα Ύψος 82 εκατοστά Βάρος 12 κιλά Ενδυμασία την ημέρα της εξαφάνισης άγνωστη

Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργώντας την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με τα αστυνομικά τμήματα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Κλήση στην ευρωπαϊκή γραμμή 116000 (24ωρο).

(24ωρο). Επικοινωνία με τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Χρήση της εφαρμογής Missing Alert για άμεση ενημέρωση: διαθέσιμη για Android και Apple.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Ο οργανισμός επισημαίνει ότι σε περίπτωση εύρεσης της ανήλικης θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες και η διανομή των πληροφοριών να σταματήσει. Παράλληλα, αναφέρει ότι συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης για την ενίσχυση των ενεργειών εντοπισμού.

Τι μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι του Πειραιά

Για τους κατοίκους της πόλης η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας είναι κρίσιμη: η προσοχή σε παιδικές εικόνες, η κοινοποίηση των επιχειρησιακών πληροφοριών και η άμεση επικοινωνία με τις αρχές μπορεί να αποβούν καθοριστικές. Η δημοσιοποίηση σε καταστήματα, σημεία συγκέντρωσης και μέσω τοπικών κοινωνικών δικτύων μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εντοπισμού.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπενθυμίζει ότι παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και συνεργάζεται σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Οι κάτοικοι που έχουν σχετική πληροφορία παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν άμεσα τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας.

Η τοπική αστυνόμευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες παρακολουθούν το περιστατικό. Η ταχεία ανταπόκριση της κοινότητας στον Πειραιά παραμένει απαραίτητη έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.