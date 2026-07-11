Πέραμα: 1η Γιορτή Προβατίνας στην πλατεία Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης

Ο Δήμος Περάματος παραχώρησε την πλατεία ΝΕΖ για το γλέντι της «Κατσαρόλας της αγάπης». Είσοδος 5 ευρώ — καλλιτεχνικό πρόγραμμα με γνωστούς καλλιτέχνες.

Δημόσιος χώρος και τοπική εορταστική πρωτοβουλία στο Πέραμα

Ο Δήμος Περάματος παραχώρησε την πλατεία Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ) για τη διοργάνωση της 1ης Γιορτής Προβατίνας, που οργανώνει η συλλογικότητα «Κατσαρόλα της αγάπης». Ο δήμος λειτουργεί ως οικοδεσπότης του γεγονότος και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συμμετέχει στην εκδήλωση ως διοργανωτής πέραν της παραχώρησης του χώρου.

Η γιορτή προωθεί το παραδοσιακό λαϊκό πανηγύρι και στοχεύει στην κοινωνική συνάθροιση κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής με μουσική, φαγητό και χορό. Η είσοδος έχει οριστεί σε 5 ευρώ, ενώ για κρατήσεις δίνονται τα τηλέφωνα: 6972674547, 6951108692 και 6958615831.

Χώρος: Πλατεία Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ), Πέραμα.

Πλατεία Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ), Πέραμα. Διοργάνωση: «Κατσαρόλα της αγάπης» (ο Δήμος ως οικοδεσπότης).

«Κατσαρόλα της αγάπης» (ο Δήμος ως οικοδεσπότης). Είσοδος: 5 ευρώ (συμβολική).

5 ευρώ (συμβολική). Κρατήσεις: 6972674547, 6951108692, 6958615831.

Στο πρόγραμμα αναφέρονται ονόματα καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν, με ρεπερτόριο «για όλα τα γούστα», σχεδιασμένο να δημιουργήσει κλίμα γιορτής και να προκαλέσει συμμετοχή στο χορό και στο κέφι. Ανάμεσα στους εμφανιζόμενους περιλαμβάνονται οι: Αγάθη, Βασιλική Βασιλείου, Γιώργος Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Απέργης, Κωνσταντίνος Τσαμαδός, Λουκάς Κιντώνης και Μπάμπης Χατζάκης.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Η επιλογή της πλατείας ΝΕΖ, σε περιοχή με ισχυρή σχέση με τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, σηματοδοτεί χρήση δημόσιου χώρου για πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα. Για τους κατοίκους του Περάματος και γειτονικών περιοχών, η εκδήλωση έχει άμεσο ενδιαφέρον καθώς:

προσφέρει επιλογή τοπικής διασκέδασης σε μια καλοκαιρινή βραδιά,

στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες και κοινωνικές συλλογικότητες,

ενδέχεται να προσελκύσει επισκέπτες που θα ωφεληθούν τοπικά καταστήματα και υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι, επειδή ο χώρος βρίσκεται σε αστικό ιστό με δραστηριότητες και υποδομές, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πρακτικά θέματα όπως προσβασιμότητα, στάθμευση και μέτρα προστασίας του δημόσιου χώρου. Για πληροφορίες και κρατήσεις τα αναγραφόμενα τηλέφωνα είναι τα αρμόδια σημεία επαφής.

Σημειώσεις για τους κατοίκους

Η διοργάνωση μιας γιορτής με εισιτήριο συμβολικής αξίας και με εμφανείς τοπικούς δεσμούς αξίζει την προσοχή των κατοίκων του Περάματος: πρόκειται για μια ευκαιρία κοινωνικής συνάντησης αλλά και για μια υπόμνηση της σημασίας της σωστής χρήσης και διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων. Η δημοτική παραχώρηση του χώρου περιγράφεται σαφώς ως φιλοξενία και όχι ως ανάμειξη στη διοργάνωση, στοιχείο που αφορά την ευθύνη για την οργάνωση και την τήρηση των όρων λειτουργίας της εκδήλωσης.

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση 1η Γιορτή Προβατίνας Χώρος Πλατεία Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ) Είσοδος 5 ευρώ Επικοινωνία 6972674547, 6951108692, 6958615831

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει ένα παραδοσιακού τύπου πανηγύρι στο τοπικό καλεντάρι, με στόχο το γιορταστικό αντάμωμα και τη διασκέδαση των συμμετεχόντων. Καθώς πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση αυτού του τύπου από την «Κατσαρόλα της αγάπης», οι πολίτες και οι φορείς της περιοχής θα παρακολουθήσουν την εξέλιξή της σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου για μελλοντικές ανάλογες πρωτοβουλίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 6972674547, 6951108692, 6958615831.