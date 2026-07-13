Πέραμα: η υπόθεση του 18χρονου στο πλαίσιο των φονικών καταδιώξεων της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύγκριση της υπόθεσης του 18χρονου στο Πέραμα με άλλες θανατηφόρες καταδιώξεις της τελευταίας τετραετίας αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη χρήση βίας από την Αστυνομία και τις δικαστικές επιπτώσεις.

Συνολικό πλαίσιο και τοπικές συνέπειες

Η αναφορά στον θάνατο του 20χρονου στο Άργος επανέφερε στη δημόσια συζήτηση σειρά περιστατικών όπου καταδιώξεις της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Στην καταμέτρηση των τελευταίων ετών περιλαμβάνεται και το περιστατικό στο Πέραμα τον Οκτώβριο του 2021, όταν ο 18χρονος Νίκος Σαμπάνης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην περίπτωση του Περάματος το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 18χρονος δεν υπάκουσε σε έλεγχο, ακολούθησε καταδίωξη και κατά τη διάρκειά της αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος. Από τη χρήση όπλου προέκυψε ο θανάσιμος τραυματισμός του Σαμπάνη και ο τραυματισμός ενός ακόμα επιβαίνοντα.

«Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση για τη χρήση βίας από την Αστυνομία», αναφέρεται στις αναφορές της περιόδου εκείνης.

Δικαστική πορεία και κοινωνική αντίδραση

Η υπόθεση στο Πέραμα προχώρησε στη Δικαιοσύνη: εμπλεκόμενοι αστυνομικοί αντιμετώπισαν ποινικές κατηγορίες και ακολούθησε πολυετής δικαστική διαδικασία. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει έντονες τοπικές αντιδράσεις και δημόσιες συζητήσεις για τους κανόνες που διέπουν τη χρήση όπλου και την επιχειρησιακή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια καταδιώξεων.

Η καταγραφή περιστατικών

Τα τελευταία χρόνια, πέραν του Περάματος, έχουν καταγραφεί ανάλογα τραγικά επεισόδια σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης:

Δεκέμβριος 2022: θάνατος 16χρονου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης μετά από καταδίωξη.

Νοέμβριος 2023: περιστατικό στην Αλίαρτο με σοβαρό τραυματισμό 17χρονου.

Ιούλιος 2026: θάνατος 20χρονου στο Άργος που προστέθηκε στη λίστα.

Έτος Τοποθεσία Ηλικία 2021 Πέραμα 18 2022 Διαβατά (Θεσσαλονίκη) 16 2023 Αλίαρτος 17 2026 Άργος 20

Για τους κατοίκους του Περάματος η υπόθεση του 2021 παραμένει σημείο αναφοράς: όχι μόνο λόγω της απώλειας της ζωής ενός νέου ανθρώπου, αλλά και εξαιτίας των συνεπειών για τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με τις αστυνομικές δυνάμεις και την εμπιστοσύνη προς αυτές. Η πολυετής δικαστική διαδικασία και οι δημόσιες αντιδράσεις δείχνουν ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται στη στιγμή του συμβάντος, αλλά επηρεάζει τη δημόσια ζωή και τη συζήτηση γύρω από το πλαίσιο άσκησης αστυνομικής εξουσίας.

Η επαναφορά αυτών των υποθέσεων στην ατζέντα απαιτεί σαφείς απαντήσεις για τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, τη χρήση όπλων από ομάδες όπως η ΔΙ.ΑΣ. και την ευθύνη όταν η καταδίωξη καταλήγει σε απώλεια ζωής. Το ενδιαφέρον της κοινωνίας του Περάματος εστιάζεται στη διαφάνεια των διαδικασιών και στην απονομή δικαιοσύνης για τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει την πόλη.

Σημείωση: Τα παραπάνω βασίζονται σε δημοσιογραφικές αναφορές που καταγράφουν τα γεγονότα και την εξέλιξη των υποθέσεων.