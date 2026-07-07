Πετρούπολη: «Έξυπνο» παγκάκι στην πλατεία Αγ. Δημητρίου με μετρήσεις αέρα

Στην πλατεία Αγίου Δημητρίου λειτουργεί το πρώτο «έξυπνο» παγκάκι της Πετρούπολης, προϊόν συνεργασίας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. Καταγράφει σε πραγματικό χρόνο ρύπους και προσφέρει δωρεάν Wi‑Fi, φόρτιση συσκευών και υποδομή για ΑμεΑ.

Νέος σταθμός παρακολούθησης στο κέντρο της πόλης

Στην πλατεία Αγίου Δημητρίου τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο «έξυπνο» παγκάκι του Δήμου Πετρούπολης, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.). Η εγκατάσταση έγινε χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο, ενισχύοντας τις υποδομές περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην πόλη.

Τι μετρά και γιατί έχει σημασία

Το παγκάκι λειτουργεί ως μικρός σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, με αισθητήρες που αποστέλλουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις και τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικών σε επίπεδο γειτονιάς, ιδίως σε σημεία με αυξημένη κίνηση ή δραστηριότητα.

Παράμετρος Τύπος ρύπου Αιωρούμενα μικροσωματίδια PM Διοξείδιο του αζώτου NO2 Όζον O3 Μονοξείδιο του άνθρακα CO Διοξείδιο του θείου SO2 Πτητικές οργανικές ενώσεις VOCs Διοξείδιο του άνθρακα CO2

Ενεργειακή αυτονομία και ψηφιακές παροχές

Η λειτουργία του εξασφαλίζεται από φωτοβολταϊκά πάνελ, που παρέχουν ενεργειακή αυτονομία. Πέρα από την επιστημονική του αποστολή, το παγκάκι λειτουργεί και ως σημείο εξυπηρέτησης πολιτών: διαθέτει θύρες USB για φόρτιση κινητών και φορητών συσκευών, δωρεάν Wi‑Fi (4G hotspot) και ειδική παροχή φόρτισης για ηλεκτρικά αμαξίδια ΑμεΑ. Μια ηλεκτρονική οθόνη ενημέρωσης προβάλλει δείκτες ποιότητας αέρα και χρηστικές περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Πλαίσιο συνεργασίας και πιλοτικός χαρακτήρας

Η συμμετοχή της Πετρούπολης εντάσσεται σε πιλοτικό πρόγραμμα του Ε.Α.Α., στο οποίο περιλαμβάνονται πέντε Δήμοι της Αττικής. Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η Δρ. Βασιλική Ασημακοπούλου από την πλευρά του Αστεροσκοπείου, αναδεικνύεται ως κεντρικός άξονας ώστε οι πολιτικές για το περιβάλλον να στηρίζονται σε μετρήσεις και όχι σε εκτιμήσεις. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται αναμένεται να ενισχύσουν την επιχειρησιακή εικόνα του Δήμου για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Πετρούπολης

Για τους κατοίκους, η νέα υποδομή μεταφράζεται σε δύο πρακτικά οφέλη: πρόσβαση σε χρήσιμες ψηφιακές παροχές κατά την παραμονή στην πλατεία και, κυρίως, διαφάνεια σχετικά με τις συνθήκες αέρα στο σημείο. Η αποτύπωση της ρύπανσης σε τοπική κλίμακα είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και για την τεκμηρίωση διεκδικήσεων που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον.

Επόμενα βήματα και αξιοποίηση δεδομένων

Ο Δήμος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, ώστε οι δράσεις να βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα. Η συστηματική παρακολούθηση και η δημοσιοποίηση δεικτών μπορούν να ενισχύσουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον περιορισμό των επιβαρύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η τοποθέτηση στην πλατεία Αγίου Δημητρίου λειτουργεί ως πιλότος για ενδεχόμενη επέκταση του δικτύου σημείων μετρήσεων σε άλλες γειτονιές, ανάλογα με τα ευρήματα και τις ανάγκες που θα αναδειχθούν.

Λειτουργία με φωτοβολταϊκά και ενεργειακή αυτονομία.

και ενεργειακή αυτονομία. Παρακολούθηση ρύπων σε πραγματικό χρόνο και προβολή δεδομένων στο σημείο.

σε πραγματικό χρόνο και προβολή δεδομένων στο σημείο. Δωρεάν Wi‑Fi, USB φόρτιση και υποστήριξη ΑμεΑ με παροχή φόρτισης.

Η εγκατάσταση στην Πετρούπολη συνδέει την καθημερινότητα των πολιτών με την επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργώντας ένα απτό παράδειγμα ψηφιακού αστικού εξοπλισμού με περιβαλλοντική αξία.