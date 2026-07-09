Πετρούπολη: ο Buzz Capitano παρουσιάζει τον δίσκο «Λιοντάρια» στο Φεστιβάλ Πέτρας

Ο Buzz Capitano θα εμφανιστεί στο «Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας» το Σάββατο 11 Ιουλίου, με opening στα decks από τους Dolos και DJ Marvel. Εισιτήριο 15€ και προπώληση ηλεκτρονικά.

Συναυλία με τοπικό αντίκτυπο στο «Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας»

Στη Πετρούπολη αναμένεται μία μουσική βραδιά που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό της πόλης: ο Buzz Capitano θα παρουσιάσει επί σκηνής το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Λιοντάρια». Η εμφάνιση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 19:00 και εντάσσεται στο πρόγραμμα του «Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας».

Η παραγωγή της βραδιάς συνδυάζει ζωντανή παρουσία του καλλιτέχνη μεDJ sets, δίνοντας έμφαση στη δυναμική και τον ρυθμό. Στα decks θα βρεθούν οι Dolos και DJ Marvel, που θα συνοδεύσουν την παρουσίαση και θα συμπληρώσουν το μουσικό πρόγραμμα με δικά τους σχηματισμένα σετ.

«Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο ‘Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας’ με τον Buzz Capitano να ανεβαίνει στη σκηνή για την επίσημη παρουσίαση του νέου του δίσκου με τίτλο ‘Λιοντάρια’.»

Για τους κατοίκους της περιοχής η συναυλία προσφέρει ευκαιρία ψυχαγωγίας και πολιτιστικής συμμετοχής χωρίς μεγάλες μετακινήσεις. Η διοργάνωση απευθύνεται τόσο σε μόνιμους κατοίκους όσο και σε επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Η τιμή εισιτηρίου έχει οριστεί στα 15 ευρώ και η προπώληση λειτουργεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Ιουλίου

Σάββατο 11 Ιουλίου Ώρα έναρξης: 19:00

19:00 Εισιτήριο: 15€ (προπώληση ηλεκτρονικά)

15€ (προπώληση ηλεκτρονικά) Line-up: Buzz Capitano, Dolos, DJ Marvel

Η ηλεκτρονική προπώληση καθιστά σαφές ότι οι θεατές καλό θα είναι να εξασφαλίσουν εγκαίρως εισιτήρια, ειδικά αν αναμένεται αυξημένη προσέλευση από την τοπική νεολαία και το μουσικό κοινό της περιοχής. Επιπλέον, η συνύπαρξη ζωντανής παρουσίασης δίσκου με DJ sets δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες σε εξοπλισμό και σκηνική διαχείριση, κάτι που οι διοργανωτές θα πρέπει να διαχειριστούν για να διασφαλιστεί η ποιότητα ήχου και ομαλή διεξαγωγή της βραδιάς.

Στοιχείο Πληροφορία Καλλιτέχνης Buzz Capitano Τίτλος άλμπουμ «Λιοντάρια» Συνοδευτικοί DJs Dolos, DJ Marvel Τιμή εισιτηρίου 15€ (ηλεκτρονική προπώληση)

Για τους κατοίκους της Πετρούπολης, τέτοιου είδους εκδηλώσεις συμβάλλουν στην τόνωση της πολιτιστικής ζωής της πόλης και προσφέρουν ευκαιρίες για τοπική οικονομική δραστηριότητα, ειδικά σε γειτονικά καταστήματα εστίασης και υπηρεσιών μετακίνησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ενημερωθούν στις επίσημες σελίδες προπώλησης για λεπτομέρειες εισιτηρίων και τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα.

Η παρουσίαση του δίσκου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το οποίο έχει ως στόχο να προσελκύσει κοινό από όλη την πόλη και την περιφέρεια, αναδεικνύοντας παράλληλα νέες κυκλοφορίες και μουσικές παραγωγές.