Πλωμάρι: εκδήλωση στη Μαρίνα για τη ξυλοναυπηγική και παρουσίαση λευκώματος

Στις 15 Ιουλίου στη Μαρίνα Πλωμαρίου παρουσιάζεται λεύκωμα αφιερωμένο στους καραβομαραγκούς του τόπου, με στόχο τη διάσωση μιας τέχνης που κινδυνεύει να χαθεί.

Μια βραδιά για τη μνήμη και τη ναυτική τέχνη στο Πλωμάρι

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «Το Πόλιον» διοργανώνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 μια ανοιχτή εκδήλωση στη Μαρίνα Πλωμαρίου, με επίκεντρο τη ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Στο πρόγραμμα δεσπόζει η παρουσίαση του λευκώματος με τίτλο «Ξυλοναυπηγική παράδοση του Πλωμαρίου – Αφιέρωμα στους καραβομαραγκούς Δούκα Γιαμουγιάννη και Ανδρέα Λιόλιο», μια έκδοση που τιμά δύο μαστόρους που έφυγαν το 2021 και σφράγισαν την τοπική ιστορία των ταρσανάδων.

Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία 15 Ιουλίου 2026 19:30 Μαρίνα Πλωμαρίου

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια του Συλλόγου για καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής, μιας τέχνης που σήμερα βρίσκεται υπό πίεση. Όπως σημειώνεται στο σχετικό ενημερωτικό, το Πλωμάρι για περίπου τρεις αιώνες υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ναυπηγικά κέντρα στο Αιγαίο. Στους πλωμαρίτικους ταρσανάδες κατασκευάζονταν καΐκια και εμπορικά σκάφη που ταξίδευαν σε ολόκληρο το Αρχιπέλαγος, τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.

Η κληρονομιά των καραβομαραγκών και οι άνθρωποί της

Το λεύκωμα εστιάζει στην ιδιαιτερότητα της πλωμαρίτικης τεχνικής, στα υλικά και στις μεθόδους που σμίλεψαν σκάφη ανθεκτικά στη θάλασσα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε οικογένειες τεχνιτών, όπως των Γιαμουγιάννηδων, που μετέφεραν γνώσεις από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή μια δεξιοτεχνία ταυτισμένη με την τοπική οικονομία και τα θαλάσσια δρομολόγια. Στις σελίδες περιλαμβάνονται επίσης ιστορικές μαρτυρίες και υδατογραφίες του καπετάνιου και ζωγράφου Μανώλη Πιτσιλαδή, οι οποίες αναπλάθουν με ακρίβεια εικόνες από λιμάνια, καρνάγια και ταξίδια.

«Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της περσινής παρουσίασης του σχετικού ντοκιμαντέρ»

Η φετινή δράση έρχεται ως φυσικό επόμενο της περσινής προβολής ντοκιμαντέρ για το ίδιο θέμα, δημιουργώντας ένα σταθερό υπόβαθρο τεκμηρίωσης και δημόσιου διαλόγου γύρω από τη διάσωση των παραδοσιακών σκαφών. Παράλληλα, αναδεικνύονται βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την προστασία της ναυτικής κληρονομιάς, όπως η έναρξη θεσμών με αφετηρία το Πλωμάρι, η αγορά κτηρίου για τη μελλοντική δημιουργία Μουσείου Ναυτικής Τέχνης και Ναυπηγικής Παράδοσης του Αιγαίου, αλλά και η διάσωση του παραδοσιακού καϊκιού «Άγιος Νικόλαος».

Γιατί αφορά τους κατοίκους του Πλωμαρίου

Η ξυλοναυπηγική δεν είναι μόνο μνήμη· συνδέεται με δεξιότητες, επαγγέλματα και έναν κύκλο οικονομικής δραστηριότητας που άφησε αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Η ανάδειξή της, μέσα από τεκμήρια, εκδόσεις και δημόσιες παρουσιάσεις, ενισχύει την πολιτιστική αυτογνωσία, τροφοδοτεί τον ποιοτικό τουρισμό και δημιουργεί προϋποθέσεις για εκπαιδευτικές δράσεις και μελλοντικές μόνιμες υποδομές. Η επίμονη δουλειά αποτύπωσης και διάσωσης υλικών μνημείων, παραδόσεων και τεχνικών αποτελεί ταυτόχρονα εργαλείο για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με σεβασμό στο τοπικό DNA.

Παρουσίαση λευκώματος αφιερωμένου σε δύο εμβληματικούς καραβομαραγκούς του Πλωμαρίου.

Ανάδειξη μιας τέχνης που απειλείται με εξαφάνιση και χρειάζεται συστηματική καταγραφή.

Ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και προοπτική για μελλοντικό μουσείο.

Σταθερά βήματα προς μια μόνιμη υποδομή

Η αγορά κτηρίου για τη δημιουργία μουσείου, που ήδη έχει δρομολογηθεί, αποτελεί κομβική εξέλιξη για τη Λέσβο και ειδικά για το Πλωμάρι, όπου οι ταρσανάδες σημάδεψαν την καθημερινότητα και το περίφημο εμπορικό-ναυτιλιακό του παρελθόν. Η θεσμική κατοχύρωση, η συστηματική ανάδειξη εκθεμάτων και το εκπαιδευτικό αποτύπωμα ενός τέτοιου φορέα μπορούν να προσφέρουν διάρκεια και βιωσιμότητα στις προσπάθειες που μέχρι τώρα στηρίζονται σε εθελοντική και συλλογική δουλειά.

Η εκδήλωση της 15ης Ιουλίου είναι έτσι περισσότερο από μια παρουσίαση: λειτουργεί ως σημείο συνάντησης όσων πιστεύουν ότι η ιστορία της ναυπηγικής στον τόπο μας αξίζει να μείνει ζωντανή. Με την υπόμνηση ότι οι θάλασσες του Αιγαίου, της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου γνώρισαν τα πλωμαρίτικα σκαριά, η κοινότητα καλείται να στηρίξει ένα σχέδιο που συνδέει παρελθόν, παρόν και μέλλον σε μια ενιαία αφήγηση για το Πλωμάρι.