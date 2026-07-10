Προχωρούν οι εργασίες στο πρώην SILO: το νέο Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων διαμορφώνει την όψη του λιμανιού

Ορατές αλλαγές στο εργοτάξιο του πρώην SILO στο λιμάνι του Πειραιά: νέα εσωτερική διαρρύθμιση, μεταλλικά στοιχεία στην όψη και προετοιμασία για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που θα φιλοξενήσει το Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Νέα φάση εργασιών στο ιστορικό κτίριο του πρώην SILO

Στην κεντρική ζώνη του λιμανιού του Πειραιά συνεχίζονται οι εργολαβικές παρεμβάσεις για τη μετατροπή του πρώην SILO σε Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων. Από τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες των εργασιών προκύπτει ότι το έργο έχει εισέλθει σε φάση όπου η εσωτερική οργάνωση του κτιρίου γίνεται ορατή: σχηματίζονται νέοι τοίχοι, διαμορφώνονται κλιμακοστάσια και τοποθετούνται μεταλλικά στοιχεία στην εξωτερική όψη.

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι απλώς αισθητικές. Η κατασκευή νέων τοιχοποιιών με τούβλα σηματοδοτεί τον διαχωρισμό και την εξειδίκευση των εσωτερικών χώρων, που θα εξυπηρετήσουν εκθεσιακές διαδρομές, εργαστήρια, χώρους εξυπηρέτησης και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Το νέο κλιμακοστάσιο, εμφανώς μεγαλύτερης κλίμακας, αλλάζει τη ροή των επισκεπτών μέσα στο κτίριο και αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Παράλληλα, στην εξωτερική όψη φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές κατασκευές που, όπως εκτιμάται, συνδέονται με συστήματα επένδυσης και ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους. Η εικόνα παραπέμπει σε παρεμβάσεις θερμομόνωσης ή σε εγκατάσταση αεριζόμενης πρόσοψης, πάνω στην οποία στη συνέχεια θα εφαρμοστεί η τελική εξωτερική επένδυση.

Αλλαγή αρχιτεκτονικής ταυτότητας στο λιμάνι

Ένα από τα πιο εμφανή σημεία της παρέμβασης αφορά την εξωτερική εικόνα του κτιρίου: τα μεγάλα murals που για χρόνια χαρακτήριζαν το SILO και είχαν γίνει αναγνωρίσιμο στοιχείο του λιμανιού δείχνουν να αποχωρούν οριστικά, καθώς οι νέες κατασκευές θα διαμορφώσουν διαφορετική αρχιτεκτονική ταυτότητα. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, αυτό σημαίνει μεταβολή στο αισθητικό αποτύπωμα της ακτογραμμής και πιθανή αλλαγή στην έλξη που ασκούσε το σημείο ως αστικό τοπόσημο.

Το έργο στοχεύει στην ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση και επανάχρηση του βιομηχανικού κτιρίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου μουσείου. Η συστηματική αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και εγκαταστάσεων είναι κρίσιμη για τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα της νέας χρήσης.

Μέγεθος και λειτουργία του μουσείου

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια περίπου 26.380 τ.μ., συνδυάζοντας τον υφιστάμενο όγκο με νέο διακριτό κτίριο. Η έκταση αυτή προδιαγράφει δυνατότητα φιλοξενίας σημαντικών συλλογών, εκθεσιακών χώρων και παράπλευρων υποστηρικτικών λειτουργιών, που αναμένεται να αυξήσουν την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Τοποθεσία Ιστορικό κτίριο πρώην SILO, λιμάνι Πειραιά Συνολική επιφάνεια 26.380 τ.μ. Βασικές παρεμβάσεις Διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων, νέα κλιμακοστάσια, πρόσοψη και ενεργειακή αναβάθμιση

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Οι εξελίξεις στο εργοτάξιο έχουν άμεσες επιπτώσεις για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παράκτιας ζώνης: αλλαγές στην όψη του δημόσιου χώρου, πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διάρκεια εργασιών, και στη συνέχεια νέες ροές επισκεπτών που μπορεί να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Παράλληλα, η μετατροπή ενός βιομηχανικού μνημείου σε μουσείο αποτελεί περιβαλλοντική και πολιτιστική αναβάθμιση, εφόσον η ενεργειακή αποδοτικότητα και η προσβασιμότητα διασφαλιστούν στην πράξη.

Το έργο εξελίσσεται σε φάση όπου διαμορφώνονται οι εσωτερικοί χώροι και η πρόσοψη.

Αιχμή των παρεμβάσεων είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και η βελτίωση προσβασιμότητας.

Η αρχιτεκτονική ταυτότητα του SILO αλλάζει, με την αφαίρεση των παλαιών murals.

Η εξέλιξη του έργου παρακολουθείται στενά από φορείς και πολίτες, καθώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει την εικόνα και τη λειτουργία του κεντρικού λιμανιού. Η ολοκλήρωση της μετατροπής σε μουσείο αναμένεται να προσδώσει στην πόλη μια σημαντική πολιτιστική υποδομή, με οφέλη για την τοπική κοινωνία και την επισκεψιμότητα, εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και διασφαλιστούν ποιότητα και προσβασιμότητα στις τελικές παραδόσεις.

Δημήτριος Σκιαδάς, Ανταποκριτής στον Πειραιά