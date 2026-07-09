Ψηφιακό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη ξεκινά στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής», σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, εγκαινιάζουν περιοδεύουσα έκθεση με ψηφιακά αρχεία και διαδραστικές εφαρμογές για το έργο του συνθέτη, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Έκθεση με ψηφιακά αρχεία και διαδραστικό υλικό

Στις 29 Ιουνίου 2026 (ώρα 19:30) ανοίγει στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου η περιοδεύουσα έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, η μνήμη στην ψηφιακή εποχή». Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, και φιλοδοξεί να φέρει στο νησί υλικό από την καλλιτεχνική διαδρομή ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες.

Η έκθεση παρουσιάζει σπάνια αρχειακά τεκμήρια και συγκεντρώνει για πρώτη φορά ψηφιακά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από τον Σύλλογο και τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», με στόχο να καταστήσει το έργο του συνθέτη προσιτό και διαδραστικό για το κοινό της Λέσβου και τους επισκέπτες του νησιού.

Τρία θεματικά περίπτερα και τεχνολογικές εμπειρίες

Η περιήγηση οργανώνεται σε τρία θεματικά περίπτερα όπου το κοινό μπορεί να εξερευνήσει τη ζωή και τη δημιουργία του Θεοδωράκη:

«Ένας γαλαξίας μουσικής και δράσης» : ψηφιακή αναδρομή που αναπαράγει την έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, ο γαλαξίας μου» από το Μέγαρο Μουσικής.

: ψηφιακή αναδρομή που αναπαράγει την έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, ο γαλαξίας μου» από το Μέγαρο Μουσικής. Περίπτερο για νέους και παιδιά : εκπαιδευτικό υλικό και φωτογραφικά πορτρέτα.

: εκπαιδευτικό υλικό και φωτογραφικά πορτρέτα. Διαδραστικά εργαλεία: χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας για περιήγηση στην έκθεση και στην ψηφιακή αναπαράσταση της κατοικίας του συνθέτη στη Ζάτουνα.

Οι εφαρμογές αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για να μεσολαβήσουν ανάμεσα στις γενιές και να συνδέσουν το τοπικό κοινό με την ευρύτερη πολιτιστική κληρονομιά.

Μουσικό αφιέρωμα στα εγκαίνια

Τα εγκαίνια συνοδεύονται από μικρό μουσικό πρόγραμμα με επιλεγμένες συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Στην εκδήλωση εμφανίζονται μουσικοί από την εγχώρια σκηνή, δίνοντας έμφαση σε γνωστές και αγαπητές μελωδίες του συνθέτη, ώστε να φωτιστεί τόσο το αρχειακό όσο και το ζωντανό μουσικό στοιχείο.

Καλλιτέχνης Οργάνo Μάνος Σιμιτσής κιθάρα, φωνή Γρηγόρης Πατλάκας κρουστά, τύμπανα Αντώνης Κονσολάκης μπουζούκι

Η μουσική ενίσχυση των εγκαινίων λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της ψηφιακής προβολής και της άμεσης εμπειρίας που προσφέρει η ζωντανή εκτέλεση.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Η παρουσία της έκθεσης στη Λέσβο έχει πολλαπλές τοπικές συνέπειες: ενισχύει το πολιτιστικό πρόγραμμα του νησιού, προσελκύει ντόπιο και επισκέπτες κοινό, και προσφέρει υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το μουσείο, ως χώρος προβολής της βιομηχανικής κληρονομιάς του νησιού, φιλοξενεί τώρα και σύγχρονη ψηφιακή τεκμηρίωση με ευρύτερο ενδιαφέρον.

Για κατοίκους και επισκέπτες: συνιστάται να ενημερωθούν για ώρες λειτουργίας και τυχόν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Μουσείου και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ειδικά αν πρόκειται για ομαδικές επισκέψεις σχολείων ή οργανωμένες ξεναγήσεις.

Η έκθεση συνεχίζει την πορεία της μετά την επιτυχημένη παρουσίαση στη Σπάρτη, και η στάση της στη Λέσβο δίνει την ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να προσεγγίσει ψηφιακές μορφές διατήρησης της μνήμης ενός δημιουργού με καθολική αναγνώριση στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.