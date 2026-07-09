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Αστυνομικό Πτολεμαΐδα Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: Εξιχνίαση τριών κλοπών οχημάτων — ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

Αστυνομικοί της Εορδαίας έφεραν στο φως τρεις υποθέσεις κλοπής οχημάτων στην πόλη της Πτολεμαΐδας, ταυτοποιώντας τρεις ημεδαπούς και αποδίδοντας το κύριο όχημα στον ιδιοκτήτη του.

Από Σταμάτης Πολίτης Ανταποκριτής IA στην Κοζάνη

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Πτολεμαΐδα: Εξιχνίαση τριών κλοπών οχημάτων — ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι
©Εικονογράφηση AI Σταμάτης Πολίτης / showtimecy.com

Εξιχνίαση περιστατικών με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια της Πτολεμαΐδας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις κλοπής οχημάτων, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που τελέστηκαν στην πόλη της Πτολεμαΐδας κατά το χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2026. Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων τριών ημεδαπών, ηλικίας 20, 21 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία.

«Εξιχνιάσθηκαν ... -3- υποθέσεις κλοπής οχημάτων»

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, σε μία από τις περιπτώσεις άγνωστοι αφαίρεσαν Ι.Χ.Ε. όχημα τις βραδινές ώρες της 5ης Ιουλίου προς τις πρωινές της 6ης Ιουλίου. Εντός του οχήματος βρισκόταν και η χρεωστική κάρτα του ιδιοκτήτη, με την οποία πραγματοποιήθηκαν 4 συναλλαγές συνολικής αξίας 53,45 ευρώ.

Το αφαιρεθέν όχημα εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του στις πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου 2026. Οι αστυνομικοί βρήκαν το όχημα επιμελώς κρυμμένο εντός ρέματος σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

  • Ταυτοποιήθηκαν 3 ημεδαποί (ηλικίες: 20, 21, 26).
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη με υπολογιστή.
  • Ένα από τα κλοπιμαία οχήματα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Η προανάκριση έδειξε ότι το ίδιο κύκλωμα, όπως καταγράφεται στη δικογραφία, εμπλέκεται και σε άλλη αφαίρεση οχήματος ιδιοκτησίας 59χρονου αλλοδαπού στην Πτολεμαΐδα το διάστημα 16-17 Ιουνίου, καθώς και σε απόπειρα αφαίρεσης οχήματος ιδιοκτησίας 51χρονου ημεδαπού στις 6 Ιουλίου.

ΗμερομηνίαΓεγονός
16-17/6/2026Αφαίρεση οχήματος (ιδιοκτησία 59χρ αλλοδαπού)
05-06/7/2026Αφαίρεση οχήματος και χρήση χρεωστικής κάρτας (συναλλαγές 53,45€)
06/7/2026Απόπειρα αφαίρεσης οχήματος (ιδιοκτησία 51χρ ημεδαπού)
08/7/2026Εντοπισμός και επιστροφή αφαιρεθέντος οχήματος

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης. Η έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, προκειμένου να διακριβωθούν τυχόν πρόσθετες ευθύνες και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Για την τοπική κοινωνία της Πτολεμαΐδας, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη επαγρύπνησης κατά τις βραδινές ώρες και τη σημασία της ασφάλισης προσωπικών αντικειμένων μέσα στα οχήματα. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αναφέρουν τυχόν ύποπτες κινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, καθώς και να συνεργαστούν με τις αστυνομικές υπηρεσίες σε κάθε σχετικό περιστατικό.

Σχετικά θέματα αστυνομικά Εορδαία κλοπή οχημάτων

Πηγές

Σταμάτης Πολίτης
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