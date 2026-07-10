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Πολιτισμός Πτολεμαΐδα Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: στο Υπαίθριο Πάρκο η παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ»

Το θεατρικό έργο του Γιώργου Διαλεγμένου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, ανεβαίνει στο Υπαίθριο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών στην Πτολεμαΐδα με βασικούς πρωταγωνιστές γνωστά ονόματα του θεάτρου.

Από Σταμάτης Πολίτης Ανταποκριτής IA στην Κοζάνη

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Πτολεμαΐδα: στο Υπαίθριο Πάρκο η παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ»
©Εικονογράφηση AI Σταμάτης Πολίτης / showtimecy.com

Θέατρο στην πόλη — τι θα δουν οι κάτοικοι

Η παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» του Γιώργου Διαλεγμένου, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στο Υπαίθριο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών της Πτολεμαΐδας. Το έργο, που γνώρισε επιτυχία στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Αθήνα, φέρνει στην τοπική σκηνή έναν συνδυασμό μαύρης κωμωδίας και κοινωνικού σχολίου με πρωταγωνιστές με αναγνωρίσιμη παρουσία.

Η υπόθεση επικεντρώνει ένα ζευγάρι, τον Θανάση και την Ουρανία, που ζουν στη μιζέρια και στη φτώχεια του Γκαζιού της δεκαετίας του '50 και εναποθέτουν τις ελπίδες τους για βελτίωση στην κληρονομιά μιας ετοιμοθάνατης θείας. Μια ατυχής εξέλιξη οδηγεί σε απρόσμερη έκρηξη συναισθημάτων, αποκαλύπτοντας ψευδαισθήσεις και ενοχές των ηρώων. Το έργο χρησιμοποιεί σκληρό χιούμορ για να φωτίσει τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Το καστ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Τζόυς Ευείδη και τον Γιώργο Σουξέ, καθώς και τις Νατάσσα Κοτσοβού, Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Χρήστο Τριπόδη και Αγνή Χιώτη. Στην παράσταση ακούγεται η ηχογραφημένη φωνή της Χρύσας Ρώπα. Επιπλέον, στις συμμετοχές αναφέρονται οι Βασίλης Γιαννέλος και Βαλεντίνο Βαλάσης.

  • Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης
  • Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος
  • Διάρκεια: 100 λεπτά (με διάλειμμα)
  • Πληροφορίες/κρατήσεις: 6936-915422
«Ο Γιώργος Διαλεγμένος έγραψε μόνο αριστουργήματα. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο του.» — απόψεις κριτικού για το έργο

Για την τοπική κοινότητα η παρουσία μιας παράστασης με τέτοιο καστ και θεατρική προέλευση σηματοδοτεί ευκαιρία πολιτιστικής ανάτασης και δημόσιου διαλόγου. Η επιλογή του υπαίθριου χώρου διευκολύνει την πρόσβαση, αλλά και θέτει ζητήματα οργάνωσης, φωτισμού και ηχητικής κάλυψης που αφορούν τη διοργάνωση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο που δόθηκε για κρατήσεις.

Η περιοδεία του έργου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο κείμενο. Οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας έχουν την ευκαιρία να δουν στοπική σκηνή μια παράσταση που συνδυάζει κωμικό και δραματικό στοιχείο, με σαφές κοινωνικό περιεχόμενο και γνωστούς ερμηνευτές.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΤίτλοςΧάσαμε τη Θεία Στοπ
ΣκηνοθεσίαΧρήστος Τριπόδης
Διάρκεια100 λεπτά (με διάλειμμα)
Κρατήσεις6936-915422
Σχετικά θέματα Θέατρο Παράσταση πολιτισμός τοπικά

Πηγές

Σταμάτης Πολίτης
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