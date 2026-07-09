Ρέθυμνο: 185 ηλεκτρικά ποδήλατα Gen4 εισάγουν νέο σύστημα κοινόχρηστης μικροκινητικότητας

Η πόλη αποκτά σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων μετά από διαγωνισμό του Δήμου Ρεθύμνης — αρχική διάθεση 185 Gen4 e-bikes για κατοίκους και επισκέπτες, με στόχο τη μείωση ρύπων και την υποστήριξη ήπιων μετακινήσεων.

Νέα επιλογή για καθημερινές μετακινήσεις

Ο Δήμος Ρεθύμνης ολοκλήρωσε δημόσια διαγωνιστική διαδικασία για τη λειτουργία συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και επέλεξε την εταιρεία Lime. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει με αρχική διάθεση 185 ηλεκτρικών ποδηλάτων νέας γενιάς, τύπου Gen4 e-bikes, που προορίζονται για χρήση στην αστική ζώνη της πόλης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με στόχο την ενίσχυση των μετακινήσεων με ήπιες μορφές μεταφοράς, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Τι προσφέρει η υπηρεσία στους κατοίκους και στους επισκέπτες

Εναλλακτική επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις και μικρές αποστάσεις.

και μικρές αποστάσεις. Εργαλείο για αναψυχή και τουριστικές διαδρομές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

και τουριστικές διαδρομές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έμφαση στην ασφαλή χρήση και στην υπεύθυνη στάθμευση των ποδηλάτων.

Η Lime επιλέχθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της εμπειρίας της στη διαχείριση δικτύων κοινόχρηστης μικροκινητικότητας, των τεχνολογιών διαχείρισης στόλου και στάθμευσης και της δυνατότητας συνεργασίας με τοπικές αρχές για προσαρμοσμένες λύσεις.

Πρακτικά ζητήματα και τοπικές επιπτώσεις

Η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία στο κέντρο και σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες ζώνες, την προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν εναλλακτικές μετακινήσεις και την ανάγκη για υποδομές στάθμευσης. Για τους κατοίκους σημαίνει νέα επιλογή μετακίνησης, αλλά και ανάγκη ενημέρωσης για τη σωστή χρήση, τις ζώνες στάθμευσης και τα μέτρα ασφάλειας.

Σημεία που αξίζει να γνωρίζουν οι συμπολίτες:

Η υπηρεσία θα καλύψει τόσο μόνιμους κατοίκους όσο και τουρίστες, παρέχοντας ευκολία για σύντομες διαδρομές.

Η λειτουργία περιλαμβάνει τεχνολογικά εργαλεία για διαχείριση στόλου και έλεγχο στάθμευσης.

Απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών και πολιτών για την αποφυγή παραβατικών πρακτικών στάθμευσης και τη διατήρηση της αστικής εικόνας.

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Η επιτυχής ένταξη και ευρεία χρήση του συστήματος εξαρτάται από την ενημέρωση των χρηστών, την καθημερινή επιχειρησιακή διαχείριση και τον σεβασμό στις τοπικές ρυθμίσεις για στάθμευση. Η δημοτική αρχή και ο πάροχος θα κληθούν να διαμορφώσουν κανόνες λειτουργίας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα και να μεγιστοποιηθεί το όφελος για κατοίκους και επισκέπτες.

Για τους πολίτες του Ρεθύμνου, το νέο σύστημα σηματοδοτεί ένα βήμα προς πιο βιώσιμες μετακινήσεις, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής σε πρακτικές ορθής χρήσης και συντήρησης των κοινόχρηστων μέσων μεταφοράς.