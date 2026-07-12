Ρέθυμνο Cretan Kings: νέα γυναικεία τμήματα υποδομής για κορίτσια από U5 έως U10

Ο τοπικός σύλλογος ανοίγει εγγραφές για κορίτσια 2016–2021, με προπονήσεις από καταρτισμένους προπονητές και στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιών.

Οργάνωση και στόχοι των νέων τμημάτων

Ο σύλλογος Ρέθυμνο Cretan Kings ανακοινώνει τη δημιουργία γυναικείων τμημάτων υποδομής για τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, απευθυνόμενος στα κορίτσια της περιοχής. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση του γυναικείου μπάσκετ στην πόλη και στη διεύρυνση των ευκαιριών για τα παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το άθλημα.

Οι προπονήσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και θα διεξάγονται υπό την καθοδήγηση καταρτισμένων προπονητών, σε οργανωμένο και ασφαλές περιβάλλον. Εκτός από την τεχνική κατάρτιση, ο σύλλογος τονίζει την προώθηση αξιών όπως η συνεργασία, ο σεβασμός, η πειθαρχία και το ομαδικό πνεύμα.

Η προσφορά προς τις οικογένειες

Η ανταπόκριση των γονέων και των μικρών αθλητριών εμφανίζεται ήδη έντονη, κάτι που δείχνει την ανάγκη και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του γυναικείου τμήματος στην τοπική κοινότητα. Η κίνηση αυτή μπορεί να επηρεάσει θετικά:

τη συμμετοχή των κοριτσιών στον οργανωμένο αθλητισμό από μικρή ηλικία,

τη δημιουργία φυσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων,

την ενίσχυση της τοπικής αθλητικής κουλτούρας και της ισότητας στο άθλημα.

Κατηγορίες και ηλικιακά έτη

Κατηγορία Ετος γέννησης U5 2021 U6 2020 U7 2019 U8 2018 U9 2017 U10 2016

Οι γονείς που ενδιαφέρονται για εγγραφές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες απευθείας από τον προπονητή της ομάδας.

«Καλούμε όλα τα κορίτσια που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο μπάσκετ να γίνουν μέλη της μεγάλης οικογένειας του Ρεθύμνου Cretan Kings και να ζήσουν τη χαρά του αθλητισμού μέσα από ένα υγιές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Το μπάσκετ είναι για όλους και όλες.»

Πρακτικές πληροφορίες

Για διευκρινίσεις σχετικά με εγγραφές και ώρες προπονήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον προπονητή Αντώνη Νταλιάνη στο τηλέφωνο 697 960 7805. Η έγκαιρη εγγραφή θα βοηθήσει στον σωστό προγραμματισμό των προπονητικών τμημάτων και στη διασφάλιση κατάλληλου αριθμού προπονητών και υποδομών.

Η έναρξη των τμημάτων δημιουργεί προοπτικές για τη διαμόρφωση μιας συστηματικής υποδομής γυναικείου μπάσκετ στο Ρέθυμνο, με οφέλη που εκτείνονται από τη φυσική αγωγή των παιδιών μέχρι την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό.