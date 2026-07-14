Αύξηση 3,6% τον Ιούνιο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Ρόδου

Ο Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας» κατέγραψε το διάστημα του Ιουνίου 2026 3,6% άνοδο στην επιβατική κίνηση, με 1.093.044 ταξιδιώτες, σύμφωνα με στοιχεία της Fraport Greece.

Αύξηση επιβατών στο «Διαγόρας» τον Ιούνιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε η Fraport Greece, ο Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας» σημείωσε τον Ιούνιο αύξηση στην επιβατική κίνηση κατά 3,6%, με συνολικά 1.093.044 ταξιδιώτες. Τα δεδομένα αυτά εντάσσονται στην εικόνα κίνησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Σε επίπεδο ομίλου για τον μήνα Ιούνιο, τα 14 αεροδρόμια των οποίων η διαχείριση ανήκει στην Fraport κατέγραψαν συνολικά 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, που αντιστοιχεί σε άνοδο 4,7% ή περίπου +250.000 επιβάτες σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025.

Η κατανομή της κίνησης παρουσιάζει επίσης αύξηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό: η επιβατική κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 860.000 επιβάτες (+4,6%), ενώ η διεθνής κίνηση έφτασε τα 4,7 εκατομμύρια (+4,7%).

Τοπικές επιπτώσεις και σημασία για τη Ρόδο

Η άνοδος στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έχει απευθείας συνέπειες για την τοπική οικονομία: ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, μεταφορικές υπηρεσίες και τουριστικοί φορείς παρακολουθούν από κοντά τις τάσεις της κίνησης, καθώς αντανακλώνται σε πληρότητες και έσοδα. Επίσης, οι αυξήσεις στο διεθνές σκέλος σημαίνουν μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες προσέγγισης και υποδοχής επισκεπτών στο νησί.

Επιχειρήσεις του νησιού: πρέπει να προσαρμόσουν υπηρεσίες και προσωπικό ανάλογα με την επισκεψιμότητα.

πρέπει να προσαρμόσουν υπηρεσίες και προσωπικό ανάλογα με την επισκεψιμότητα. Τοπικές συγκοινωνίες: η ζήτηση για μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο ενδέχεται να αυξηθεί.

η ζήτηση για μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο ενδέχεται να αυξηθεί. Φορείς τουρισμού: τα στοιχεία αποτελούν δείκτη για τον προγραμματισμό της σεζόν και των προσφορών.

Από την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων το 2017, η Fraport Greece έχει εξυπηρετήσει πάνω από 266 εκατομμύρια επιβάτες, κατά τα ίδια στοιχεία, γεγονός που δείχνει την κλίμακα των μετακινήσεων που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Στοιχεία σε σύντομη μορφή

Μεταβλητή Ιούνιος 2026 Μεταβολή vs 2025 Αερολιμένας Ρόδου (επιβάτες) 1.093.044 +3,6% Σύνολο 14 αεροδρομίων (επιβάτες) 5,6 εκατ. +4,7% (+250.000) Εσωτερικός 860.000 +4,6% Διεθνής 4,7 εκατ. +4,7%

Τα παραπάνω στοιχεία προσφέρονται ως εργαλείο για τους τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, ώστε να σχεδιάσουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου. Η παρακολούθηση της επιβατικής κίνησης θα συνεχίσει να είναι κρίσιμη για την εκτίμηση της πορείας της τουριστικής σεζόν στη Ρόδο.