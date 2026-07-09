Ρόδος: Πρώτος προορισμός στη λίστα last minute κρατήσεων των Σουηδών σύμφωνα με την TUI

Η Ρόδος αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός για τις last minute κρατήσεις της σουηδικής αγοράς, με σημαντική άνοδο στη ζήτηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία της TUI Sverige.

Αυξημένη ζήτηση για Ρόδο στις τελευταίας στιγμής κρατήσεις από Σουηδία

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κρατήσεις last minute ταξιδιών από τη σουηδική αγορά προς ελληνικούς προορισμούς, με τη Ρόδο να κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα των πιο δημοφιλών επιλογών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ταξιδιωτικού ομίλου TUI Sverige. Η εταιρεία αναφέρει ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι κρατήσεις για ταξίδια της τελευταίας στιγμής αυξήθηκαν κατά 38% σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Η αύξηση αυτή συνδέεται με αλλαγές στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών: κατά την άνοιξη αρκετοί Σουηδοί εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί στο να προγραμματίσουν εγκαίρως τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η TUI αποδίδει τη στάση αυτή στο διεθνές περιβάλλον και σε ανησυχίες σχετικά με τα αεροπορικά καύσιμα. Ωστόσο, με την έναρξη των αδειών η ζήτηση για προορισμούς με ήλιο και θάλασσα αυξάνεται έντονα.

«Οι Σουηδοί στρέφονται σε γνώριμους και ασφαλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, με ισχυρό πλεονέκτημα τον ήλιο και τη θάλασσα», αναφέρει η Dian Martinez Valencia, υπεύθυνη επικοινωνίας της TUI.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της TUI, πέντε ελληνικοί προορισμοί περιλαμβάνονται στο Top 10 των πιο δημοφιλών last minute ταξιδιών: η Ρόδος στην πρώτη θέση, και ακολουθούν η Κρήτη, η Κως, η Σάμος και η Ζάκυνθος. Εκτός από την Ελλάδα, αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και για την Κύπρο, τη Μαγιόρκα και την Τουρκία.

Αύξηση last minute κρατήσεων κατά 38% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

τις τελευταίες δύο εβδομάδες. 4 στα 10 ταξίδια που κλείνονται μέσω της TUI αυτή την περίοδο αφορούν last minute αναχωρήσεις.

ταξίδια που κλείνονται μέσω της TUI αυτή την περίοδο αφορούν last minute αναχωρήσεις. Η Ρόδος πρώτος προορισμός στη δεκάδα της TUI.

Για την τοπική οικονομία της Ρόδου η τάση αυτή έχει άμεσα πρακτικές συνέπειες: αύξηση της πληρότητας σε ξενοδοχεία και καταλύματα, εντατικοποίηση των προσφορών και λειτουργιών στον επισιτισμό και τον τουριστικό κλάδο, καθώς και προσαρμογή των μεταφορικών και ναυλωτικών υπηρεσιών σε πιο βραχυπρόθεσμες κρατήσεις. Ειδικά η πληροφορία ότι σχεδόν τέσσερα στα δέκα ταξίδια που κλείνονται μέσω της TUI είναι last minute υποδηλώνει μεγαλύτερη ανάγκη ευελιξίας από τους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών.

Στοιχείο Δεδομένα (TUI) Αύξηση κρατήσεων (τελευταίες 2 εβδομάδες) 38% Μερίδιο last minute στις κρατήσεις 40% περίπου (4 στα 10) Ρόδος στην κατάταξη 1η θέση

Η άνοδος των last minute κρατήσεων μπορεί να αποτελέσει βραχυπρόθεσμη ευκαιρία για αύξηση εσόδων, αλλά δημιουργεί και ζητήματα διαχείρισης: ανάγκη για επαρκές προσωπικό, διαθεσιμότητα υπηρεσιών και καλύτερη διαχείριση τιμών ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση κρίσιμων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αιχμής. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία και εστιατόρια θα πρέπει να προσαρμόσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα αποθέματά τους σε ένα περιβάλλον με πιο απρόβλεπτες αφίξεις.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η προτίμηση των Σουηδών για γνωστούς και ασφαλείς προορισμούς ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην αγορά των last minute ταξιδιών, γεγονός που μπορεί να ωφελήσει πολλούς νησιωτικούς προορισμούς. Για τη Ρόδο, η κορυφαία θέση στην κατάταξη της TUI λειτουργεί ως θετικό μήνυμα για την προβολή του νησιού στις διεθνείς αγορές, αλλά παράλληλα επιβάλλει την προετοιμασία των τοπικών υποδομών για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση χωρίς να επιβαρυνθεί η ποιότητα των υπηρεσιών.