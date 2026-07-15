Ρωσικό Soyuz μετέφερε τριμελές αμερικανορωσικό πλήρωμα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Το Soyuz MS-29 προσδέθηκε στον ΔΔΣ περίπου τρεις ώρες μετά την εκτόξευσή του από το Μπαϊκονούρ. Το πλήρωμα της 75ης αποστολής περιλαμβάνει δύο Ρώσους και έναν Αμερικανό αστροναύτη, ενώ η συνάντηση των επικεφαλής NASA και Roscosmos σηματοδοτεί συμφωνία για συνέχιση συνεργασίας έως το 2030.

Επιβεβαιωμένη προσέδεση και πολιτική σημασία

Ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-29 προσδέθηκε με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) μετά από εκτόξευση από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν. Το σκάφος έφθασε και προσδέθηκε περίπου τρεις ώρες μετά την απογείωση, με πλήρωμα που αποτελεί την 75η αποστολή στον σταθμό.

Το πλήρωμα αποτελείται από τους: Πιοτρ Ντούμπροφ, Άννα Κίκινα και Ανίλ Μένον. Πρόκειται για δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη, σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ Roscosmos και NASA στον ΔΔΣ.

Πολιτική διάσταση και δεσμεύσεις

Η εκτόξευση παρακολούθηθηκε στο Μπαϊκονούρ από τους επικεφαλής των δύο μεγάλων διαστημικών υπηρεσιών: τον επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζαξον, και τον επικεφαλής της Roscosmos, Ντμίτρι Μπακάνοφ. Σύμφωνα με αναφορές, οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν σε παράταση της διμερούς συνεργασίας για διαστημικές αποστολές έως το 2030, με τον Μπακάνοφ να τονίζει ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί «με κοινά πληρώματα» έως το τέλος της επιχειρησιακής ζωής του σταθμού.

Σκάφος: Soyuz MS-29

Soyuz MS-29 Προορισμός: Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ΔΔΣ)

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ΔΔΣ) Πλήρωμα: Πιοτρ Ντούμπροφ, Άννα Κίκινα, Ανίλ Μένον

Πιοτρ Ντούμπροφ, Άννα Κίκινα, Ανίλ Μένον Χώρος εκτόξευσης: Μπαϊκονούρ, Καζακστάν

Μπαϊκονούρ, Καζακστάν Διάρκεια μέχρι προσέδεσης: περίπου τρεις ώρες

Συνεργασία εν μέσω εντάσεων

Παρά τις επιδεινούμενες γεωπολιτικές σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση — που κορυφώθηκαν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 — ο ΔΔΣ παραμένει ένα από τα ελάχιστα πεδία όπου συνεχίζεται η απρόσκοπτη συνεργασία. Στον σταθμό συμμετέχουν επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, καθώς και υπηρεσίες του Καναδά και της Ιαπωνίας, γεγονός που διασφαλίζει τη διεθνή διάσταση των επιχειρήσεων και της επιστημονικής εργασίας στον σταθμό.

Σημασία και συνέπειες

Η επιτυχής εκτόξευση και προσέδεση ενισχύει την αξιοπιστία των υπάρχουσων διαστημικών δομών συνεργασίας και δίνει συνέχεια σε προγράμματα και ερευνητικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη διεθνή συμμετοχή. Η συμφωνία για συνεργασία έως το 2030 παρέχει ορίζοντα σχεδιασμού για επανδρωμένες αποστολές, logistics και επιστημονικά πειράματα, περιορίζοντας την ασάφεια για τη λειτουργία του σταθμού στην επόμενη δεκαετία.

Στοιχείο Λεπτομέρεια Αποστολή 75η στον ΔΔΣ Πλήρωμα Π. Ντούμπροφ, Α. Κίκινα, Α. Μένον Χώρος εκτόξευσης Μπαϊκονούρ (Καζακστάν) Χρόνος μέχρι προσέδεσης Περίπου 3 ώρες Διακρατική δέσμευση Συνέχιση συνεργασίας έως 2030

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί ως πλατφόρμα όπου η τεχνική συνεργασία και η επιστημονική κοινότητα διατηρούν γέφυρες παρά τις διεθνείς εντάσεις. Η τρέχουσα αποστολή θα παρακολουθηθεί στενά για τα επόμενα βήματα στη λειτουργία και στον σχεδιασμό των διεθνών προγραμμάτων.