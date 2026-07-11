Σε εξέλιξη προανάκριση για την πυρκαγιά στην Οινούσα — προσαγωγή δύο ατόμων

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και εναέρια μέσα επιχειρούν στην Οινούσα Σερρών ενώ η προανάκριση εξετάζει όχημα ως πιθανή αιτία της φωτιάς και έχει προχωρήσει σε προσαγωγή δύο ατόμων.

Σοβαρή κινητοποίηση στην Οινούσα για την πυρκαγιά που εξετάζεται ότι ξεκίνησε από όχημα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και η προανάκριση για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Οινούσα Σερρών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών ερευνά ενδεχόμενο εκδήλωσης της φωτιάς από όχημα, ενώ έχουν ήδη προσαχθεί δύο άτομα που επέβαιναν στο επίμαχο όχημα και εξετάζονται από το Ανακριτικό Τμήμα.

Στο πεδίο επιχείρησης δραστηριοποιούνται ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ομάδες εθελοντών, με συνεχή υποστήριξη από εναέρια μέσα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού σε δύσβατα σημεία. Οι καιρικές συνθήκες, αλλά και κατά τόπους άνεμοι, δυσχεραίνουν την κατάσβεση και αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, γι' αυτό οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή ώστε να προστατευτούν κατοικίες και περιουσίες.

Από την έναρξη του συμβάντος οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκεντρώνουν και καταγράφουν όλα τα στοιχεία που θα καθορίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η προσαγωγή των δύο ατόμων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας και οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Τοποθεσία : Οινούσα Σερρών

: Οινούσα Σερρών Πιθανική αιτία : όχημα (υπό εξέταση)

: όχημα (υπό εξέταση) Προσαγωγές : 2 άτομα

: 2 άτομα Μέσα καταστολής: επίγειες δυνάμεις, εθελοντές, εναέρια μέσα

Για τους κατοίκους της περιοχής η άμεση προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των οικισμών και η αποτροπή επέκτασης της φωτιάς προς τις κατοικημένες ζώνες. Η τοπική διοίκηση και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεργάζονται με την Πυροσβεστική για την εκκένωση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με σημεία ασφαλείας και οδηγίες αυτοπροστασίας.

Στοιχείο Κατάσταση Προσαχθέντες 2 Επιχειρήσεις κατάσβεσης Επίγειες & εναέρια μέσα Κίνδυνος Αναζωπυρώσεις λόγω ανέμων

Η διερεύνηση των αιτίων παραμένει σε εξέλιξη και οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και φυσικά στοιχεία προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Η μέχρι τώρα ενημέρωση προέρχεται από την Πυροσβεστική και αναφορές τοπικών μέσων, με την ΕΡΤ να αναφέρεται ως πηγή λεπτομερειών για την υπόθεση.

Η τοπική κοινότητα καλείται να παραμείνει ενημερωμένη και να ακολουθεί τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας. Οποιαδήποτε πληροφορία από κατοίκους ή διερχόμενους μπορεί να συμβάλει στην έρευνα καλό είναι να γνωστοποιείται στις αρχές.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις υπηρεσίες μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες διαδικασίες της προανάκρισης και αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνέπειες του συμβάντος.