Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροδασική περιοχή του Δελβινάκι — κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δύσβατη αγροδασική έκταση στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Στην επιχείρηση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ ανακριτές του Π.Σ. μεταβαίνουν για τη διερεύνηση των αιτίων.

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 σε αγροδασική έκταση κοντά στο χωριό Δελβινάκι του νομού Ιωαννίνων, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας Ηπείρου. Η περιοχή όπου ξέσπασε η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτη, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των οχημάτων και την κατάσβεση.

Δυνάμεις που επιχειρούν

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίγειες και εναέριες μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα καταγράφονται:

27 πυροσβέστες

2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ

της 5ης ΕΜΟΔΕ 6 πυροσβεστικά οχήματα

1 ελικόπτερο που επιχειρεί από αέρος

Μέσο/Μονάδα Αριθμός Πυροσβεστικό προσωπικό 27 Ομάδες πεζοπόρων 2 Οχήματα 6 Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο

Οι συνθήκες στην τοποθεσία καθιστούν πολύπλοκη την πρόσβαση και την ασφαλή δράση των οχημάτων, με αποτέλεσμα να δοθεί έμφαση σε πεζοπόρα τμήματα και εναέριες ρίψεις νερού όπου είναι εφικτό.

Διερεύνηση αιτίων και τοπικές συνέπειες

Στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων για να εξετάσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Η παρουσία του υποδηλώνει ότι οι αρχές θέτουν υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο εμπρησμού, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι ζημιές και οι πιθανές επιπτώσεις σε καλλιέργειες και οικοσυστήματα.

Για τους κατοίκους των γύρω οικισμών, οι βασικοί άμεσοι κίνδυνοι αφορούν:

εκπομπές καπνού και πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νοσηρών ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά, χρόνια πάσχοντες),

προσβασιμότητα σε αγροτικές εκτάσεις και δρόμους που μπορεί να κλείσουν προσωρινά,

επικινδυνότητα για κατοικίες ή υποδομές αν η φωτιά επεκταθεί.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες διελεύσεις προς την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση εκκένωσης ή περιορισμού κυκλοφορίας.

Τοπικό πλαίσιο και προληπτικά μέτρα

Κατά την αντιπυρική περίοδο, οι δασικές και αγροτικές εκτάσεις της Ηπείρου έχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω θερμών και ξηρών συνθηκών. Η συνεργασία Πυροσβεστικής, Περιφέρειας και τοπικών φορέων είναι κρίσιμη για την έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Η συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας στην επιχείρηση υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της τοπικής υποδομής στην καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώνουν για τυχόν εξελίξεις και οδηγίες προς τους κατοίκους.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια Ηπείρου καθώς ολοκληρωθούν οι πρώτες ενέργειες καταστολής και εκτίμησης των ζημιών.