Μυτιλήνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγιάσο — επιχείρηση με αεροπλάνα και πεζοπόρο

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι στην Κουκουναριά – Απέσος της Αγιάσου. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενεργοποιήθηκε το 112.

Φωτιά στην Αγιάσο: τι έγινε και ποια είναι η κατάσταση

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 14:00 σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Κουκουναριά – Απέσος της Αγιάσου, σύμφωνα με τοπικά μέσα και αναφορές της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε αγροτοδασική έκταση και βρισκόταν σε μικρή απόσταση από κατοικίες και κοντά στο Σανατόριο Αγιάσου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στην περιοχή επιχειρούν επί του εδάφους 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν από αέρος 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε συντονισμό με εθελοντές και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης κρίθηκε καθοριστική για τον περιορισμό του μετώπου.

Μέτρα προφύλαξης για κατοίκους

Το 112 ενεργοποιήθηκε και απηύθυνε σύσταση προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι πολίτες που διαμένουν κοντά στο μέτωπο καλούνται να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν ανοιχτούς τους ραδιοφωνικούς και ψηφιακούς τους δέκτες για τυχόν νέες οδηγίες.

Ώρα έναρξης: 14:00 (10/7)

14:00 (10/7) Τοποθεσία: Κουκουναριά – Απέσος, Αγιάσος

Κουκουναριά – Απέσος, Αγιάσος Δυνάμεις επιτόπου: 24 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα, 2 α/φ, 1 Ε/Π

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2α/Φ και 1 Ε/Π.» — Πυροσβεστικό Σώμα (tweet)

Σημειώνεται ότι σε σχετική ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος εμφανίζεται πλήρης αριθμός οχημάτων ως 8, στοιχείο που διαφέρει από την πρώτη αναφορά περί 5 οχημάτων στα τοπικά ρεπορτάζ. Η διαχείριση από τις υπηρεσίες είναι σε εξέλιξη και η εικόνα μπορεί να επικαιροποιηθεί με πρόσθετες αναφορές.

Στοιχείο Αναφορά Έναρξη 10/7, 14:00 Τόπος Κουκουναριά – Απέσος, Αγιάσος Επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 1 πεζ. ομάδα, 5 οχήματα (τοπικά), 2 α/φ, 1 Ε/Π

Για τους κατοίκους της Μυτιλήνης και της ευρύτερης περιοχής της Αγιάσου η σημερινή φωτιά υπενθυμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου. Η συνεργασία Πυροσβεστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων και η έγκαιρη κινητοποίηση των εναέριων μέσων ήταν οι κρίσιμοι παράγοντες που οδήγησαν στην οριοθέτηση του μετώπου.

Θα ακολουθήσουν νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές καθώς επικαιροποιούνται τα στοιχεία της επιχείρησης κατάσβεσης.