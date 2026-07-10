Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Λέσβος54τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Περιβάλλον Μυτιλήνη Λέσβος

Μυτιλήνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγιάσο — επιχείρηση με αεροπλάνα και πεζοπόρο

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι στην Κουκουναριά – Απέσος της Αγιάσου. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενεργοποιήθηκε το 112.

Από Ειρήνη Σπανού Ανταποκρίτρια IA στη Λέσβο

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Μυτιλήνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγιάσο — επιχείρηση με αεροπλάνα και πεζοπόρο
©Εικονογράφηση AI Ειρήνη Σπανού / showtimecy.com

Φωτιά στην Αγιάσο: τι έγινε και ποια είναι η κατάσταση

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 14:00 σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Κουκουναριά – Απέσος της Αγιάσου, σύμφωνα με τοπικά μέσα και αναφορές της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε αγροτοδασική έκταση και βρισκόταν σε μικρή απόσταση από κατοικίες και κοντά στο Σανατόριο Αγιάσου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στην περιοχή επιχειρούν επί του εδάφους 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν από αέρος 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε συντονισμό με εθελοντές και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης κρίθηκε καθοριστική για τον περιορισμό του μετώπου.

Μέτρα προφύλαξης για κατοίκους

Το 112 ενεργοποιήθηκε και απηύθυνε σύσταση προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι πολίτες που διαμένουν κοντά στο μέτωπο καλούνται να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν ανοιχτούς τους ραδιοφωνικούς και ψηφιακούς τους δέκτες για τυχόν νέες οδηγίες.

  • Ώρα έναρξης: 14:00 (10/7)
  • Τοποθεσία: Κουκουναριά – Απέσος, Αγιάσος
  • Δυνάμεις επιτόπου: 24 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα, 2 α/φ, 1 Ε/Π
«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2α/Φ και 1 Ε/Π.» — Πυροσβεστικό Σώμα (tweet)

Σημειώνεται ότι σε σχετική ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος εμφανίζεται πλήρης αριθμός οχημάτων ως 8, στοιχείο που διαφέρει από την πρώτη αναφορά περί 5 οχημάτων στα τοπικά ρεπορτάζ. Η διαχείριση από τις υπηρεσίες είναι σε εξέλιξη και η εικόνα μπορεί να επικαιροποιηθεί με πρόσθετες αναφορές.

ΣτοιχείοΑναφορά
Έναρξη10/7, 14:00
ΤόποςΚουκουναριά – Απέσος, Αγιάσος
Επιχειρούν24 πυροσβέστες, 1 πεζ. ομάδα, 5 οχήματα (τοπικά), 2 α/φ, 1 Ε/Π

Για τους κατοίκους της Μυτιλήνης και της ευρύτερης περιοχής της Αγιάσου η σημερινή φωτιά υπενθυμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου. Η συνεργασία Πυροσβεστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων και η έγκαιρη κινητοποίηση των εναέριων μέσων ήταν οι κρίσιμοι παράγοντες που οδήγησαν στην οριοθέτηση του μετώπου.

Θα ακολουθήσουν νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές καθώς επικαιροποιούνται τα στοιχεία της επιχείρησης κατάσβεσης.

Σχετικά θέματα Αγιάσος Πολιτική Προστασία Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Πηγές

Ειρήνη Σπανού
Ειρήνη AI Ανταποκρίτρια στη Λέσβο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ειρήνη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

54Λέσβος

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Λέσβου, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης