Σε λίγες ημέρες ξεκαθαρίζει το χρονοδιάγραμμα για έργα στην οδό Τρικάλων

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αναφέρει ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα κληθεί ο εργολάβος για να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης των εργασιών ανάπλασης πεζοδρομίων και κατασκευής ποδηλατοδρόμου στην οδό Τρικάλων μέχρι το ύψος της Κτηνιατρικής Σχολής.

Προετοιμασία για την έναρξη των εργασιών

Στα άμεσα σχέδια της δημοτικής αρχής βρίσκεται η έναρξη των εργασιών ανάπλασης της οδού Τρικάλων, σε τμήμα που φτάνει μέχρι το ύψος του τμήματος ΑΕΙ της Κτηνιατρικής Σχολής. Όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού, Κωνσταντίνος Κολοβός, μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί ραντεβού με τον ανάδοχο προκειμένου να καθοριστεί επίσημο χρονοδιάγραμμα για την εκκίνηση των εργασιών.

Το έργο περιλαμβάνει αναπλάσεις των πεζοδρομίων και την κατασκευή ποδηλατοδρόμου, παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα αλλά χωρίς μέχρι σήμερα σταθερή ημερομηνία έναρξης. Η δημοτική υπηρεσία επιδιώκει να «βάλει σε σειρά» το σχέδιο υλοποίησης ώστε να προχωρήσει συντονισμένα και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην κυκλοφορία και στις εμπορικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Τι αναμένεται: κλήση του εργολάβου στην τεχνική υπηρεσία για τον ορισμό χρονοδιαγράμματος.

κλήση του εργολάβου στην τεχνική υπηρεσία για τον ορισμό χρονοδιαγράμματος. Πεδίο παρέμβασης: οδός Τρικάλων έως το ύψος της Κτηνιατρικής Σχολής.

οδός Τρικάλων έως το ύψος της Κτηνιατρικής Σχολής. Στόχος: ανάπλαση πεζοδρομίων και δημιουργία ποδηλατοδρόμου.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, η οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος θα είναι κρίσιμη για τον προγραμματισμό μεταφορών, την τροφοδοσία καταστημάτων και τα έργα μικρής κλίμακας που πιθανώς συνδέονται με την ανακαίνιση προσόψεων ή προσβάσεων. Η δημοτική αρχή, ανάλογα με την τελική μορφή του χρονοδιαγράμματος, καλείται να ενημερώσει έγκαιρα για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και χρονικά διαστήματα αποκλεισμών.

Τοπικές συνέπειες και αναμενόμενες ενέργειες

Παρότι η ακριβής ημερομηνία έναρξης δεν έχει δοθεί ακόμα, τα επόμενα 24-72 ώρες κρίνονται σημαντικά καθώς θα καθοριστεί η επόμενη διαδικασία. Η δημοτική τεχνική υπηρεσία φαίνεται να προσανατολίζεται σε συντονισμένη παρέμβαση, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση και τη μείωση των διακοπών στην καθημερινότητα. Οι κάτοικοι της περιοχής ενδέχεται να δουν σταδιακές παρεμβάσεις που θα αφορούν:

Στενές λωρίδες κυκλοφορίας ή εκτροπές για συγκεκριμένα τμήματα.

Περιορισμούς στάθμευσης κατά τις ώρες εργασιών.

Εργασίες σε φάσεις ώστε να παραμένουν προσβάσιμες επιχειρήσεις και σημεία ενδιαφέροντος.

Στοιχείο Κατάσταση Πεδίο έργου Οδός Τρικάλων (έως ΑΕΙ Κτηνιατρική) Επόμενο βήμα Ραντεβού εργολάβου με τεχνική υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα Θα οριστικοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας

Η παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια αναβάθμισης του αστικού χώρου, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Η προσθήκη ποδηλατοδρόμου ανταποκρίνεται σε ευρύτερες ανάγκες για ασφαλέστερες δομές μετακίνησης εντός της πόλης, αλλά και στην επιδίωξη ενίσχυσης των πεζοδρομίων.

Οι πολίτες που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της οδού Τρικάλων καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Καρδίτσας για να ενημερώνονται για πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή προσωρινούς περιορισμούς κατά τη φάση υλοποίησης του έργου.

Η οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος θα σημάνει και την εκκίνηση ενός έργου που η τοπική κοινωνία περιμένει, καθώς αφορά στον δημόσιο χώρο και στην ασφάλεια των καθημερινών μετακινήσεων.