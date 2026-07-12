Σειρά θερινών προβολών στον Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων με το ιστορικό «Χωρίς Πατέρα»

Από 12 έως 15 Ιουλίου ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων προβάλλει το ιστορικό δράμα «Χωρίς Πατέρα» (Orphan) στις 21:45, με εισιτήρια από 4 έως 5 ευρώ. Πληροφορίες από τον Δήμο Τρικκαίων και τη διοργάνωση.

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος: τέσσερις βραδιές με το «Χωρίς Πατέρα»

Στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο των Τρικάλων, στον χώρο του Μύλου Ματσόπουλου, προγραμματίζονται προβολές του ιστορικού δράματος «Χωρίς Πατέρα» (Orphan) από την Κυριακή 12/7 έως και την Τετάρτη 15/7. Οι παραστάσεις ξεκινούν καθημερινά στις 21:45 και αφορούν το φιλμ διάρκειας 132', σε σκηνοθεσία του Λάζλο Νέμες.

Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία ενός νεαρού αγοριού της μεταπολεμικής περιόδου, μεγαλωμένου με την εικόνα ενός εξιδανικευμένου, «νεκρού» πατέρα, που έρχεται σε σύγκρουση με έναν άνδρα που δηλώνει πως είναι ο βιολογικός του πατέρας. Ο δημιουργός του «Γιου του Σαούλ» επιστρέφει σε μια προσωπική, οικογενειακή αφήγηση που συνδυάζει την εποχής αναπαράσταση με έντονες δραματικές συγκρούσεις.

«Οι ερμηνείες τσακίζουν κόκαλα–Αξίζει και με το παραπάνω!»

Η συγκεκριμένη φράση, από κριτική που έχει συνοδεύσει την ταινία, καταδεικνύει την ένταση των ερμηνειών που αναφέρονται από ελληνικούς κριτικούς. Οι προβολές διοργανώνονται από τον Δήμο Τρικκαίων και το Δημοτικό Κινηματογράφο των Τρικάλων, ενώ πληροφορίες διατίθενται από το γραφείο Τύπου του Δήμου και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του.

Τόπος: Μύλος Ματσόπουλου, Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων

Μύλος Ματσόπουλου, Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων Ημερομηνίες: 12/7/2026 - 15/7/2026

12/7/2026 - 15/7/2026 Ώρα έναρξης: 21:45 καθημερινά

21:45 καθημερινά Σκηνοθεσία: Λάζλο Νέμες

Για κατοίκους της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας και επισκέπτες, το πρόγραμμα του Θερινού Κινηματογράφου προσφέρει προσιτές εισόδους και βραδιές με κινηματογραφική πρόταση σε εξωτερικό χώρο. Η επιλογή ιστορικού δράματος εντάσσεται στο γενικότερο θερινό πρόγραμμα που στοχεύει στην επαναδραστηριοποίηση πολιτιστικών χώρων και στην προσέλκυση κοινού μικρής έως μεσαίας κλίμακας.

Ημερομηνία Ταινία Ώρα 12/7/2026 Χωρίς Πατέρα (Orphan) 21:45 13/7/2026 Χωρίς Πατέρα (Orphan) 21:45 14/7/2026 Χωρίς Πατέρα (Orphan) 21:45 15/7/2026 Χωρίς Πατέρα (Orphan) 21:45

Οι τιμές εισιτηρίων έχουν οριστεί ως εξής: γενική είσοδος €5, μειωμένο εισιτήριο (φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, πολυτεκνών) €4. Για διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 24310 20090 ή να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου Τρικκαίων και του Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου ακολουθούνται και άλλες προβολές για την υπόλοιπη εβδομάδα· για παράδειγμα, από 16 έως 19 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί το αστυνομικό δράμα «Η Ομηρία» διάρκειας 115 λεπτών. Το πλήρες πρόγραμμα και τυχόν αλλαγές ανακοινώνονται από τη διοργάνωση.

Η επανεκκίνηση των θερινών προβολών σε δημοτικούς χώρους αποτελεί κομμάτι της προσπάθειας ανάδειξης πολιτιστικών υποδομών και προσέλκυσης κοινού σε υπαίθριους χώρους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κατοίκους των γειτονικών νομών που επιθυμούν βραδινή ψυχαγωγία σε προσιτές τιμές.