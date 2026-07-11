Σέρρες: Κρίσιμη κατάσταση για 35χρονο μετά από σύγκρουση με δύο σταθμευμένα οχήματα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Μπιζανίου. Ο 35χρονος αναβάτης διασωληνώθηκε στο ΓΝ Σερρών και προγραμματίζεται μεταφορά σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η Τροχαία Σερρών διενεργεί προανάκριση.

Σοβαρό τροχαίο στην οδό Μπιζανίου

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην οδό Μπιζανίου στην πόλη των Σερρών, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη αναβάτης μοτοσικλέτας 35 ετών. Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και προσέκρουσε πρώτα σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος και την σφοδρή πρόσκρουση του τραυματία στο οδόστρωμα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Εκεί οι θεράποντες ιατροί εκτίμησαν ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη και προχώρησαν σε διασωλήνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα.

«Μάχη για τη ζωή του δίνει 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας»

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου δεν έχουν καταστεί γνωστά. Η προανάκριση για το περιστατικό έχει αναληφθεί από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Σερρών, το οποίο εξετάζει κάθε στοιχείο της υπόθεσης: συνθήκες κυκλοφορίας, ταχύτητα, τεχνικό έλεγχο της μοτοσικλέτας και τυχόν μαρτυρίες από διερχόμενους ή κατοίκους της περιοχής.

Το συμβάν συνέβη σε κεντρική οδική αρτηρία της πόλης και προκάλεσε στιγμιαίες δυσκολίες στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών μετά το ατύχημα. Οι αρχές ενθαρρύνουν όσους έχουν σχετικές πληροφορίες ή εικόνες από το περιστατικό να επικοινωνήσουν με την Τροχαία Σερρών, προκειμένου να βοηθήσουν στην αναλυτική διερεύνηση.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη προσοχής κατά την οδήγηση, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες που μειώνεται η ορατότητα και ενδέχεται να υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ανακοινώσουν νεότερα μόλις ολοκληρωθεί η προανάκριση και υπάρξουν επίσημα ιατρικά δεδομένα για την κατάσταση του τραυματία.

Ηλικία τραυματία: 35 ετών

35 ετών Τοποθεσία: οδός Μπιζανίου, Σέρρες

οδός Μπιζανίου, Σέρρες Πρώτες ενέργειες: μεταφορά στο ΓΝ Σερρών, διασωλήνωση, σχεδιασμός διακομιδής στη Θεσσαλονίκη

μεταφορά στο ΓΝ Σερρών, διασωλήνωση, σχεδιασμός διακομιδής στη Θεσσαλονίκη Έρευνα: προανάκριση από Τροχαία Σερρών

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα συμβάντος Ξημερώματα του Σαββάτου (αναφέρεται ως πρώτες πρωινές ώρες) Ενεχόμενο όχημα Δίκυκλη μοτοσικλέτα Άλλοι εμπλεκόμενοι Δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα Αρχικές ενέργειες Επέμβαση ΕΚΑΒ, νοσηλεία στο ΓΝ Σερρών, διασωλήνωση

Τα περαιτέρω στοιχεία θα γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής προανάκρισης και την έκθεση των ιατρών προς την οικογένεια και τις αρμόδιες αρχές.