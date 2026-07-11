Σέρβια: προβολή του «Beyond The Waves» για την πορεία των αδελφών Γκουντούλα

Το ντοκιμαντέρ «Beyond The Waves» επιστρέφει στα Σέρβια και προβάλλεται την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο, με ελεύθερη συμμετοχή και αναφορά στη σύνδεση των αθλητών με την περιοχή.

Επιστρέφει το ντοκιμαντέρ στον τόπο όπου ξεκίνησε μεγάλο μέρος της διαδρομής

Στα Σέρβια διοργανώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου προβολή του ντοκιμαντέρ «Beyond The Waves», που αφηγείται την αθλητική διαδρομή των Νίκου και Απόστολου Γκουντούλα. Η προβολή έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων και απευθύνεται σε κατοίκους και φίλους του τοπικού αθλητισμού.

Το φιλμ αναδεικνύει την εξέλιξη της παράκτιας κωπηλασίας στην Ελλάδα μέσα από την εμπειρία των δύο αδελφών και τη σχέση τους με την περιοχή από όπου ξεκίνησαν. Η επιλογή του χώρου προβολής στα Σέρβια δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση, καθώς συνδέει την τοπική κοινότητα με την προσωπική και αθλητική πορεία των Γκουντούλα.

Ο δήμαρχος Σερβίων, Χρήστος Ελευθερίου, απηύθυνε κάλεσμα προς τους κατοίκους να παρακολουθήσουν την προβολή, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του κοινού ως αναγνώριση μιας πορείας που ξεκίνησε από τον τόπο και εξελίχθηκε σε ιστορία έμπνευσης. Η βραδιά προβλέπεται να είναι αφιερωμένη στις εικόνες και τις αναμνήσεις από την αθλητική διαδρομή των δύο αθλητών.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων.

Η είσοδος είναι ανοιχτή σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την προσωπική και αθλητική ιστορία πίσω από το ντοκιμαντέρ, χωρίς επισημασμένες χρεώσεις για το κοινό. Για την τοπική κοινωνία η εκδήλωση λειτουργεί και ως ευκαιρία να αναδειχθούν τοπικές αξίες και πρότυπα επιμονής και αφοσίωσης στον αθλητισμό.

Σημειώνεται ότι η προβολή μπορεί να προκαλέσει ενδιαφέρον τόσο σε κατοίκους που γνωρίζουν την πορεία των αδελφών από κοντά, όσο και σε νεότερους που αναζητούν τοπικά πρότυπα και ιστορίες επιτυχίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση ενθαρρύνει τη συμμετοχή, ενώ αναμένεται η βραδιά να λειτουργήσει ως σημείο επαφής μεταξύ της κοινότητας και της αθλητικής κληρονομιάς της περιοχής.

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος Beyond The Waves Ακροατές Κάτοικοι Σερβίων και ενδιαφερόμενοι Ημερομηνία Κυριακή 12 Ιουλίου Ώρα 20:00 Χώρος Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων