Ouzo Fest: γιορτή παράδοσης και γεύσεων στο Πλωμάρι με μεγάλη προσέλευση

Το Ouzo Fest ολοκληρώθηκε στη μαρίνα του Πλωμαρίου, αναδεικνύοντας την τοπική παραγωγή ούζου, την παραδοσιακή μουσική και τους χορούς, με σημαντική συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών.

Το φεστιβάλ έκλεισε με εικόνες από την παράδοση και το Αιγαίο

Με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και έντονη τοπική παρουσία, ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Πλωμάρι το φετινό Ouzo Fest. Η εκδήλωση, που αποτελεί τμήμα της ετήσιας δράσης για την ανάδειξη του ούζου, έφερε στην παραλία και τη μαρίνα πλήθος κατοίκων και επισκεπτών, προσδίδοντας ζωντάνια στο κέντρο της πόλης.

Το φεστιβάλ οργανώθηκε από την Ένωση/Σύνδεσμο Ποτοποιών Λέσβου και πραγματοποιήθηκε, όπως και άλλες φορές, σε δύο ιστορικά κέντρα παραγωγής ούζου του νησιού: τη Μυτιλήνη και το Πλωμάρι. Στην εκδήλωση οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ετικέτες ντόπιων ποτοποιιών, να γνωρίσουν τεχνικές απόσταξης και να συνοδεύσουν τις δοκιμές με παραδοσιακούς μεζέδες βασισμένους σε τοπικά προϊόντα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική και χορούς που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου. Στη σκηνή εμφανίστηκαν συγκροτήματα αιγαιοπελαγίτικης και μικρασιάτικης παράδοσης, ενώ χορευτικά συγκροτήματα παρουσίασαν λαϊκούς χορούς, συμβάλλοντας στην εορταστική ατμόσφαιρα που χαρακτήρισε τις βραδιές του φεστιβάλ.

Γαστρονομία: παραδοσιακοί μεζέδες και τοπικά προϊόντα συνοδεύσαν τις δοκιμές ούζου.

παραδοσιακοί μεζέδες και τοπικά προϊόντα συνοδεύσαν τις δοκιμές ούζου. Παρουσία κόσμου: κάτοικοι και τουρίστες γέμισαν την παραλία και τη μαρίνα.

κάτοικοι και τουρίστες γέμισαν την παραλία και τη μαρίνα. Πολιτισμός: ζωντανή μουσική και χοροί που τόνισαν την ταυτότητα του τόπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην υποστήριξη της διοργάνωσης στο Πλωμάρι από τον Θεόφιλο Μυζικά, που συνέβαλε ενεργά στην οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Θεόφιλο Μυζικά, ο οποίος ανέλαβε με αφοσίωση την υποστήριξη της διοργάνωσης στο Πλωμάρι.

Για την τοπική κοινωνία το φεστιβάλ έχει πολλαπλές επιπτώσεις: προβάλλει τοπικά προϊόντα, ενισχύει την επισκεψιμότητα στο κέντρο της πόλης και δημιουργεί εποχικές ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις εστίασης και εμπορίου. Επιπλέον, η προβολή της παράδοσης μέσα από μουσική και χορευτικά συμβάλλει στη διατήρηση πολιτιστικών πρακτικών που συνδέονται με την ταυτότητα του νησιού.

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Το Ouzo Fest επιβεβαιώνει την αξία τοπικών διοργανώσεων που συνδυάζουν τον πολιτισμό με την οικονομική προβολή. Για το Πλωμάρι, πόλο έλξης και παράδοσης, η διοργάνωση σηματοδοτεί την ετήσια ανανέωση της σχέσης μεταξύ παραγωγών, κατοίκων και επισκεπτών, με άμεση επίδραση στην τοπική κίνηση και στην εικόνα του νησιού ως προορισμού που συνδέει γεύση και παράδοση.